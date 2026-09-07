Garage Italia porta Spiaggina a bordo: nasce lo yacht toy firmato Hot Lab

(Adnkronos) – La Spiaggina di Garage Italia cambia scenario e guarda direttamente al mare. Il creative hub italiano ha avviato una collaborazione con Hot Lab, studio internazionale di yacht design appartenente a Viken Group, per trasformare l’iconica vettura in uno yacht toy pensato per integrarsi nei progetti nautici dello studio.

L’obiettivo non è semplicemente creare un allestimento ispirato al mondo delle barche, ma rendere la vettura una vera estensione del linguaggio estetico dello yacht. Il punto d’incontro tra le due realtà è rappresentato dalla personalizzazione, dalla ricerca sui materiali e dall’attenzione riservata ai dettagli.

Il legame con l’ambiente marino emerge già dalla carrozzeria. La livrea divide visivamente la Spiaggina lungo una sorta di linea d’acqua, richiamando la separazione tra lo scafo di un’imbarcazione e la superficie del mare.

Uno degli elementi più caratteristici è il Tunnel Heritage in legno, ispirato ai motoscafi vintage. Oltre alla funzione estetica, integra posteriormente alcune scanalature portariviste e può essere completato con un portabottiglie opzionale, realizzato utilizzando cinghie in pelle e una base metallica.

Il richiamo alla nautica classica continua nell’abitacolo con il volante Nardi Classic in legno. I tappetini blu e bianchi firmati Italdek sono invece realizzati in materiale nautico, mentre le corde laterali riprendono il mondo dei tradizionali nodi marinari.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai rivestimenti. Garage Italia e Mariaflora hanno sviluppato “

Scia”,

un nuovo tessuto indoor-outdoor che rielabora il classico motivo a righe attraverso un disegno ispirato alla traccia lasciata da una barca sull’acqua. Linee e onde si sovrappongono per suggerire movimento e velocità.

Il tessuto entrerà inoltre in una collezione dedicata, portando il progetto oltre la vettura. La Spiaggina firmata con Hot Lab diventa così un esercizio di contaminazione tra automotive, yacht design e manifattura italiana, mantenendo la propria identità ma reinterpretandola attraverso materiali e soluzioni tipiche del lifestyle nautico.

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