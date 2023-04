Bracco Di Graci, “La vita è un click” è il nuovo singolo!

Dal 14 aprile 2023 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “LA VITA È UN CLICK”, il nuovo singolo di Bracco di Graci.

Il brano “La Vita è un click” è un racconto metropolitano che parla di una storia che sta per finire con un Lui che non si rassegna e vorrebbe ricucire il rapporto e una Lei che non ne vuole più sapere e per superare il periodo si distrae ballando. È un piccolo spaccato di vita, una rappresentazione degli eventi sempre in movimento. Il “click” rappresenta un interruttore che nel tempo di uno scatto può farti vincere o perdere, così nell’amore così nella vita.

“La vita è un click imprevedibile che ti fa vincere o perdere”, con questa frase l’artista riassume il concetto della nuova release.

Il videoclip de “La Vita è un click” è stato girato dal regista Daniele Balboni, sull’arrangiamento del produttore Giordano Mazzi, in un quartiere di provincia nel Bolognese. Il video, che ha come protagonisti Fjolla Ibraimi e Massimiliano Rubini, racconta in visivo le emozioni vissute da due amanti quando una storia sta per finire e la differenza di reazione alle inaspettate sorprese che la vita ci presenta; Lui diventa un girovago e la cerca dappertutto non dandosi pace, Lei invece, per superare il momento reagisce ballando.

Biografia

Il cantautore Domenico Di Graci, in arte Bracco di Graci di origine siciliana ma bolognese d’adozione, scopre proprio nel capoluogo emiliano la passione per la musica.

Da ragazzo si guadagnava da vivere facendo il carpentiere in ferro, al contempo prende qualche lezione di pianoforte e sull’onda dell’entusiasmo trova l’ispirazione per comporre le sue prime canzoni; debutta con il suo primo 45 giri, inciso usando il suo vero nome proprio a Bologna, a seguito con l’incontro con Lucio Dalla (di cui, in un primo tempo ne è l’autista) ha l’opportunità di firmare il suo primo contratto discografico presso l’etichetta del cantautore bolognese.

Nel 1991 vince il Festival di Castrocaro con il brano “Vivo muoio e vivo”.

Nel 1992 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano “Datemi per favore”.

Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo di nuovo nella sezione giovani con il brano “Guardia o ladro”, classificandosi al 4 posto e sempre nello stesso anno, vince il Cantagiro nella sezione giovani ed il Premio Rino Gaetano.

Nel 1994 partecipa al Festivalbar con il brano “Uomo”, pubblicato anche come singolo.

Dopo un periodo di fugace successo dal 1998 torna al lavoro di operaio in fabbrica, continuando però la sua attività di autore, che lo porta a scrivere anche per artisti di grosso calibro come Gianni Morandi.

Oggi, fuori tempo massimo, punzecchiato dagli amici che gli hanno sempre fatto pesare il suo abbandono alla musica decide di lasciare qualche traccia di sé, scrive ed incide un nuovo Album che contiene 11 inediti.

“La vita è un click è il nuovo singolo di Bracco Di Graci disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 14 aprile 2023.

