Braccialetto hi-tech rileva parametri e avvisa, Policlinico Umberto I Roma primo ad adottarlo

(Adnkronos) – Un braccialetto multiparametrico in grado di rilevare in tempo reale frequenza cardiaca, respirazione, saturazione di ossigeno e pressione arteriosa in modo non invasivo. Il sistema consente di individuare precocemente eventuali segnali di peggioramento delle condizioni del paziente, supportando decisioni più rapide e appropriate. Il dispositivo si chiama Corsano (Medtronic) e rappresenta “un importante passo avanti nel percorso di innovazione del Policlinico Umberto I di Roma, primo in Italia ad adottarlo – informa l’azienda produttrice in una nota – rafforzando modelli di assistenza sempre più orientati alla sicurezza del paziente, alla continuità delle cure e all’ottimizzazione dei percorsi clinici”.

Il dispositivo – illustra Medtronic – può essere utilizzato su pazienti in fase pre-operatoria, durante il recupero post operatorio in reparto e, in casi selezionati, anche nella fase di guarigione a domicilio. A differenza dei controlli tradizionali, che vengono effettuati in modo intermittente, il monitoraggio continuo consente di ridurre i periodi in cui il paziente non è osservato, migliorando la qualità dell’assistenza e contribuendo a ridurre complicanze e ricoveri non programmati in terapia intensiva. Leggero, confortevole e non invasivo, il wearable Corsano permette inoltre ai team clinici di monitorare i pazienti anche fuori dall’ambiente ospedaliero, riducendo il carico assistenziale e migliorando l’esperienza complessiva del paziente.

“Essere il primo ospedale in Italia ad adottare il sistema Corsano rappresenta per noi un traguardo significativo e coerente con la nostra visione di innovazione al servizio della qualità delle cure – afferma Francesco Pugliese, capo Dipartimento Emergenza Urgenza del Policlinico Umberto I – Il monitoraggio continuo dei parametri vitali rafforza la sicurezza del paziente durante tutto il percorso assistenziale, dall’ospedale al domicilio, e offre ai nostri professionisti strumenti concreti per intervenire in modo tempestivo e appropriato, in un contesto sanitario sempre più complesso”.

In occasione dell’adozione del sistema Corsano, presso il piazzale dell’università Sapienza di Roma è stato posizionato il Truck Medtronic, una piattaforma mobile che porta direttamente nelle strutture sanitarie innovazione, formazione e training pratico. Il Truck ha offerto ai professionisti sanitari l’opportunità di conoscere e sperimentare le tecnologie di ultima generazione per l’anestesia, la rianimazione e il monitoraggio dei pazienti, attraverso un’esperienza immersiva e altamente specializzata, pensata per supportare la crescita delle competenze cliniche e l’evoluzione dei modelli di cura.

“Con il sistema Corsano e il Truck Medtronic vogliamo affiancare concretamente i professionisti sanitari italiani, portando l’innovazione dove serve: vicino ai pazienti e a chi se ne prende cura ogni giorno – dichiara Piero Naldi, Business Unit Director (Acm) Acute Care Monitoring di Medtronic Italia – Il nostro obiettivo è supportare gli ospedali nell’adozione di soluzioni che migliorino gli esiti clinici, ottimizzino l’utilizzo delle risorse e favoriscano modelli di assistenza più sostenibili e connessi lungo l’intero continuum di cura”.

L’iniziativa – conclude la nota – si inserisce in un contesto sanitario caratterizzato da crescente pressione sulle strutture ospedaliere, carenza di personale e aumento della complessità clinica, dove l’innovazione tecnologica può agire come leva strategica per rafforzare la sicurezza, l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria.

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