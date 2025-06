Borseggi nella metro a Roma: il lato nascosto che il Giubileo non può ignorare

Metro a Roma, è sempre più caos: tantissimi i borseggi, ecco come si sta affrontando il problema atavico in città

Immagina di passeggiare tra le meraviglie di Roma, con il Colosseo sullo sfondo e un gelato in mano, mentre ti godi l’atmosfera unica della Capitale. Ora immagina che, proprio in quel momento, qualcuno approfitti della tua distrazione per portarti via il portafogli.

È esattamente quello che sta succedendo a molti turisti stranieri che affollano le strade e i mezzi pubblici della città, complice anche l’aumento dei flussi previsto per il Giubileo 2025. I cosiddetti “manolesta” non si sono mai fermati davvero, ma negli ultimi giorni i Carabinieri di Roma hanno dato un segnale forte: nove arresti in poche ore, tutti legati a furti commessi in pieno centro o nella metropolitana.

Le scene sono purtroppo ricorrenti: a Via Nazionale, due uomini di 37 e 34 anni, entrambi con precedenti, sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare dallo zaino di una turista americana. A Flaminio, sulla linea A della metropolitana, un 21enne e una 14enne hanno tentato lo stesso con un turista statunitense.

I Carabinieri li hanno colti sul fatto. Un altro episodio simile si è verificato alla fermata Vittorio Emanuele, dove due uomini sono stati bloccati dopo aver sottratto il telefono a una donna argentina: a far scattare l’intervento è stata la segnalazione del personale Atac.

Borseggiatori a Roma: intervengono i Carabinieri

Infine, in via Veneto, due diverse coppie di borseggiatori — uomini in un caso, donne nell’altro — hanno provato a farla franca dopo aver sfilato i portafogli di due turisti, uno kazako e uno tedesco. Ma in entrambi i casi, sono stati fermati prima della fuga: nel secondo, addirittura grazie al coraggio del turista stesso e di un passante che lo ha aiutato a bloccare le due donne fino all’arrivo dei militari.

Tutte le persone arrestate sono ora in attesa di giudizio e le vittime, per fortuna, hanno potuto recuperare i propri effetti personali. Ma il problema resta. È evidente che il borseggio a Roma non è solo una fastidiosa eccezione: è una costante che mina la sicurezza e l’immagine della città, specialmente in un momento in cui ogni dettaglio dovrebbe essere curato per accogliere milioni di pellegrini.

Se da un lato le forze dell’ordine stanno facendo la loro parte — con un controllo capillare che coinvolge anche le stazioni più sensibili —, dall’altro la domanda resta: cosa serve davvero per proteggere l’esperienza di chi sceglie Roma per la sua bellezza, e non certo per portarsi a casa un ricordo amaro?

Forse serve più prevenzione, più attenzione e più presenza. Ma forse serve anche una consapevolezza diversa: quella che la città, per restare davvero eterna, ha bisogno di sentirsi sicura, per chi la vive e per chi la visita.