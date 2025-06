Metro C in tilt a Roma: cosa è successo davvero questa mattina

Roma, nuova giornata di passione per gli utenti: la linea C si è bloccata, il motivo è assurdo, ecco cos’è accaduto

Hai mai iniziato la giornata di corsa, contando sul solito treno per arrivare puntuale, per poi trovarti invece in mezzo a una folla spaesata, in attesa di un bus navetta? È quello che è successo oggi, lunedì 23 giugno, a centinaia di passeggeri della Metro C.

Il servizio è partito con il piede sbagliato: dalle 5:30 i convogli sono rimasti fermi a causa di un guasto tecnico che ha bloccato la comunicazione tra il centro di controllo e i treni. Risultato? Corse sospese e trasporto sostituito da autobus. Un disagio non da poco, soprattutto per chi si muove presto per lavoro.

Alle 8, finalmente, la situazione è rientrata e la linea è tornata a funzionare regolarmente. Ma l’episodio lascia aperti interrogativi, anche in vista delle importanti novità che riguardano proprio questa linea.

Il problema, come ha spiegato Atac in una nota, sarebbe emerso al termine dei lavori effettuati nel weekend per testare i sistemi delle nuove stazioni Colosseo/Fori Imperiali e Porta Metronia, due snodi cruciali per il futuro della metro C. “Concluse le prove del contraente generale, è stata riscontrata un’anomalia nei sistemi di comunicazione”, ha dichiarato l’azienda, rassicurando però sul rapido intervento dei tecnici.

Metro Linea C, che caos: tutti i disagi

A quel punto, per garantire almeno un servizio minimo, è stato attivato il trasporto con mezzi di superficie tra le stazioni. Un rimedio provvisorio che però, nei fatti, ha generato caos e ritardi. Una situazione vissuta con frustrazione da molti utenti, che sui social non hanno risparmiato critiche.

Il paradosso è che proprio mentre si lavora per potenziare la linea, il servizio ordinario ha mostrato il fianco a una fragilità di sistema che, in un momento così delicato, pesa ancora di più. E proprio perché la posta in gioco è alta, il Campidoglio ha fretta: l’obiettivo è inaugurare le nuove stazioni entro fine settembre.

Ma per arrivarci servono ancora i pareri di Ansfisa, l’ente che regola la sicurezza ferroviaria, attesi da agosto. Nel frattempo, da qui a fine luglio, il programma prevede la chiusura anticipata della linea ogni sera: l’ultima corsa sarà alle 20:30 da Pantano e alle 21 da San Giovanni.

E non si escludono ulteriori chiusure nel weekend per altri test. Una tabella di marcia fitta, che punta a un’apertura al pubblico prima della fine dell’anno. Ma intanto, i romani (e non solo) si domandano: riuscirà davvero la città a offrire un servizio affidabile, all’altezza della Capitale e del Giubileo ormai alle porte?

La metro C resta una scommessa aperta. E ogni mattina come questa fa venire voglia di chiedersi se, per una volta, la tecnologia potrà davvero viaggiare alla stessa velocità delle aspettative.