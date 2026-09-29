Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bolzano, bambina di 5 anni travolta e uccisa da un furgone: la tragedia davanti al centro commerciale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una bambina di 5 anni è morta in un incidente stradale a Bolzano. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è stata investita da un furgone intorno alle 10.20 in via Garibaldi, davanti all’ingresso del centro commerciale WaltherPark, e a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell’autobus quando è stata travolta dal mezzo, che in quel momento stava effettuando una manovra. 

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina direttamente sul luogo dell’incidente, prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Nonostante i tentativi dei medici, la piccola è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Salute Direzione Nord: “Prevenzione, equità e innovazione leve per garantire diritto universale”

21 Settembre 2026

Italia Viva, Renzi “Ascoltare le idee di tutti, senza vittimismi”

28 Agosto 2024

Latina, Confeuro: “Fatto terribile. Caporalato è schiavitù moderna da estirpare”

20 Giugno 2024

Furti d’auto e riciclaggio, 13 misure cautelari nel foggiano

31 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno