Belve, Romina Power: “So che mia figlia Ylenia è da qualche parte”

(Adnkronos) –

Romina Power si lascia andare a un racconto inedito della sua vita da adolescente, prima di conoscere Al Bano, nell’intervista a ‘Belve’, che andrà in onda su Raidue domani, martedì 28 aprile, nell’ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani: le esperienze lisergiche nella Londra anni Settanta, l’infanzia nei collegi, le serate a base di Lsd e una notte a Roma in compagnia di Keith Richards. “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria”, dice Power con un sorriso, raccontando anche di quella volta che sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania.

Tra i momenti più intensi il ricordo della figlia Ylenia.”Parlerei di Ylenia ma se non ha piacere non lo faccio”, spiega la giornalista. Romina Power risponde subito: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte”. E così Fagnani replica: “Infatti lei dice sempre che ha quattro figli, perché lei sa”, osserva Fagnani. La cantante rivela: “Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più”, è la commossa risposta di Romina Power.

“Quanto ha pesato la gestione del dolore per la scomparsa di Ylenia nella vostra rottura?”, domanda Fagnani sulla fine del matrimonio con Al Bano. “Quando pensi di avere un pilastro vicino e di colpo arriva il momento in cui vuoi appoggiarti e non c’è niente, non c’è un sostegno, allora le cose cambiano”, è l’amara risposta della cantante.

Fagnani chiede poi degli esordi della sua carriera, fatti anche con film erotici. “Ne avrei fatto volentieri a meno, avrei voluto fare ‘Romeo e Giulietta’. Quella Romina mi fa una grande tenerezza”, rivela Power. “Lei era minorenne, sua madre dava il consenso solo perché non ci vedeva nulla di male?”, chiede la giornalista. “All’epoca lei non lavorava”, ammette la cantante.

Insieme a Romina Power, anche Elena Santarelli e Sal Da Vinci sono ospiti della puntata di ‘Belve’ di martedì 28 aprile.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)