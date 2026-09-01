BMW Neue Klasse, più sicurezza di serie

(Adnkronos) – Con la Neue Klasse, BMW compie un nuovo passo nell’evoluzione della sicurezza attiva, introducendo di serie su un numero crescente di modelli tecnologie progettate per intervenire nelle situazioni critiche senza risultare invasive nella guida quotidiana. La BMW iX3 è stata la prima vettura della nuova generazione ad adottarle, seguita progressivamente da modelli come BMW i3, X5 e Serie 7.

Una delle novità più interessanti presenti sulla nuova Neue Klasse BMW riguarda il cosiddetto ”

dooring”

, ovvero gli incidenti provocati dall’apertura improvvisa di una portiera al passaggio di un ciclista. Grazie ai radar laterali, il nuovo avviso di uscita controlla l’area circostante e, quando identifica un rischio di collisione, può ritardare attivamente lo sblocco della portiera fino al superamento del pericolo.

Alla base della nuova strategia troviamo BMW Symbiotic Drive, sviluppato per creare una collaborazione più naturale tra guidatore e automobile. Il sistema interpreta elementi come movimenti dello sterzo, indicatori di direzione e direzione dello sguardo per distinguere una manovra volontaria da una situazione potenzialmente pericolosa. Il Lane Keeping Assistant, ad esempio, evita interventi inutili quando comprende che il conducente sta agendo intenzionalmente.

Debutta inoltre un sistema di sterzata d’emergenza capace, in determinate condizioni, di aggirare automaticamente un ostacolo mantenendo l’auto nella propria corsia. L’Emergency Brake Assistant può invece frenare fino alla massima decelerazione e riconoscere anche animali sulla carreggiata. Migliorano inoltre l’Active Park Distance Control, la frenata per il traffico trasversale e il sistema che riconosce un’eventuale pressione errata dell’acceleratore durante le manovre.

La portata di queste tecnologie emerge anche dai dati raccolti, con consenso, da 1,3 milioni di BMW connesse della generazione precedente: in un mese la flotta analizzata in Europa ha percorso 1,6 miliardi di chilometri, generando circa otto milioni di avvisi di potenziale collisione. In 243.977 casi, gli interventi attivi su sterzo e freni hanno contribuito a evitare un possibile impatto.

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