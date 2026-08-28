Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bezzecchi leader delle Practice del Gp di Aragon, Martin settimo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto

ALCANIZ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi si prende le Practice del Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota riminese dell’Aprilia ferma il cronometro sul tempo di 1’45″455 e precede di 0″010 la Ducati Gresini di Alex Marquez, davanti al fratello Marc (Ducati), terzo a 0″038. Accesso diretto al Q2 anche per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), quarto a 0″299 davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Il leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia) è settimo a 0″572 da Bezzecchi. Seguono Pedro Acosta (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Johann Zarco (Honda LCR). Dovrà passare dal Q1 Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo a 1″032.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Antonelli-Federer, quante risate a Wimbledon: Roger consiglia una ‘lezione’ con Sinner

7 Luglio 2026

Ardea, Festival Domus Danae: vince “L’Airone D’Oro” No limits di Cristian Marazziti

15 Agosto 2018

Borseggiatore incastrato dall’app installata sul telefono

12 Novembre 2017

Gp Canada, Russell vince gara sprint davanti a Norris e Antonelli

23 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno