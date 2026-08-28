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Bimba di 2 anni annega in piscina e muore a Palermo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

PALERMO (ITALPRESS) – Una bimba di 2 anni è morta annegata a Palermo. E’ accaduto nella serata di ieri, intorno alla mezzanotte, in una piscina, in un villino in via Villagrazia. Ad accorgersi del corpo in acqua sono stati i genitori: inutili i tentativi di rianimazione ad opera dei sanitari. La salma è stata sequestrata e sulla vicenda sono state avviate le indagini.
Dopo essersi resi conto che la figlia era annegata nella piscina, i genitori l’hanno portata di corsa alla guardia medica: purtroppo per la piccola non c’era più nulla da fare. Il suo corpo è stato ispezionato dal medico legale, che non ha riscontrato segni di violenza: la morte sarebbe dunque avvenuta per annegamento. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno ascoltato i genitori della bimba e un’altra coppia presente nel villino al momento della tragedia.
– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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