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Cremlino “Colloqui di pace con Kiev sono attualmente sospesi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
1 minuto di lettura

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – I colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente in una fase di “sospensione”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “La questione dei colloqui di pace: sì, questo argomento è attualmente in sospeso, non ci sono nuove idee”, ha detto Peskov rispondendo ai giornalisti, secondo quanto rilancia la Tass. Secondo Peskov, Kiev è al corrente delle richieste di Mosca, ma la parte ucraina “non è disposta” a risolvere il conflitto pacificamente. “La parte ucraina è ben consapevole delle nostre richieste. Non vogliono discuterne pacificamente. Pertanto, continuiamo a garantire questa dinamica positiva sul fronte. E l’operazione prosegue”, ha dichiarato. Secondo il portavoce del Cremlino, “l’avanzata delle forze armate russe” in prima linea è evidente. “Stiamo proseguendo la nostra operazione militare speciale. L’avanzata in prima linea è, di fatto, evidente. Gli esperti comprendono perfettamente cosa significhi questa dinamica e quali conseguenze avrà in definitiva per il regime di Kiev”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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