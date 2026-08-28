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Scontro tra un camion e una bici elettrica nel Senese: muore 27enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) – E’ di un giovane di 27 anni morto e un 23enne ferito il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco dopo le ore 7,30 di oggi a Colle Val d’Elsa (Siena), lungo la strada provinciale 74, nella zona di Pian dell’Olmino. Coinvolti un camion e una bicicletta elettrica. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano insieme sulla bicicletta. Sul posto i soccorsi, con l’automedica di Campostaggia e l’ambulanza della Misericordia di Colle Val d’Elsa e l’elisoccorso Pegaso 1, che ha portato il 23enne all’ospedale delle Scotte a Siena. Intervenuti anche agenti delle forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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