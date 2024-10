Baroni “Nizza squadra tosta, servirà la miglior Lazio”

ROMA (ITALPRESS) – “Affrontiamo un avversario complicato che ha ottimi giocatori e che fa un buon calcio. Ci sarà da gestire e occorrerà la miglior Lazio. I ragazzi stanno bene, abbiamo recuperato e faremo ancora qualche valutazione durante la rifinitura. Continuiamo a lavorare a testa bassa, perchè sappiamo che il lavoro ci porta a colmare lacune e a far crescere questa identità forte che vogliamo avere. Il gruppo è sempre molto partecipe, anche con tanti allenamenti sulle spalle”. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Marco Baroni, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Nizza. “Ho dei ragazzi che lavorano forte e in questo momento siamo rivolti alla gestione di queste risorse. Tante partite ravvicinate ti espongono a uno stress fisico e mentale che spesso è quello più difficile da gestire. Qualcosa cambieremo ma sono sicuro che chi andrà in campo darà tutto”, ha aggiunto il tecnico biancoceleste. In conferenza stampa anche il centrocampista Matteo Guendouzi. “In Europa League possiamo andare lontano. E’ una competizione difficile, io l’ho giocata diverse volte e sono arrivato anche in finale con l’Arsenal. Però abbiamo un’ottima squadra e un ottimo staff; io ho fiducia in loro e, se applichiamo le informazioni del mister, possiamo sicuramente arrivare lontano. Il Nizza ha una difesa solida e conosco bene l’allenatore. Chiede alle sue squadre grande intensità e sta facendo bene. Ma noi dobbiamo concentrarci su di noi – ha proseguito il centrocampista biancoceleste -. Affrontarli è sempre speciale. Quando li ho incontrati con la maglia del Marsiglia è sempre stata una partita intensa. Però io penso solo alla Lazio, non importa chi abbiamo davanti. Voglio essere decisivo per questa squadra”, ha poi concluso Guendouzi.

