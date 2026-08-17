Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bambini azzannati a Noicattaro, nuovi avvistamenti del lupo: scatta la caccia anche con i droni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Droni e una task force in prefettura per fermare trovare l’animale selvatico, forse un lupo, che sta terrorizzando il territorio di Noicattaro nel Barese. Nei giorni scorsi ha, infatti, aggredito tre bambini. Ci sarebbero stati altri avvistamenti dell’animale, che potrebbe essere un lupo o un cane inselvatichito. Le ricerche, da parte di personale specializzato, sono in corso anche anche con l’utilizzo di droni. Il pericolo viene considerato “serio e concreto”. 

 

Il sindaco Raimondo Innamorato ha deciso di vietare la sosta e il passeggio, anche con animali domestici, nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone agricole. Non è consentito, infine, dare da mangiare a gatti o cani in aree esterne.  

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

GreenShare si unisce a Flosslab, cresce presidio Net Service Group in Sardegna

23 Aprile 2026

Latina, il Canile Comunale è in difficoltà: l’Amministrazione tarda i pagamenti

15 Maggio 2018

Gaza, uccisi 21 soldati israeliani. Gallant: “Obbligati a raggiungere obiettivi”

23 Gennaio 2024

Virus influenzale “chikungunya”:  dal 30 ottobre proseguono i trattamenti di disinfestazione “mirati” in diversi quartieri del territorio

27 Ottobre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno