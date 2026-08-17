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Atp Cincinnnati, Cobolli avanza agli ottavi di finale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne azzurro, numero 10 del mondo e settima testa di serie, supera il 21enne belga Alexander Blockx, numero 32 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Il romano riesce così a prendersi la rivincita sul ragazzo di Anversa che quest’anno lo aveva battuto al 2° turno del torneo di Montecarlo con un doppio 6-3. Cobolli aspetta ora agli ottavi il vincente tra il 19enne spagnolo Rafael Jodar, numero 11 del mondo e 12 del tabellone e il 29enne cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del ranking Atp e 22 del seeding.  

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