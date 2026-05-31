Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Auto contro guardrail nel foggiano, morto un 17enne e feriti altri 4 giovani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. E’ accaduto intorno alle 3. In auto c’erano altri quattro ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Dolphins, ad Anzio i sedicisemi di finale Under 12 baseball

30 Agosto 2018

Pomezia, Largo Locullo: arriva la videosorveglianza

2 Febbraio 2018

Intervista Chiara Ferragni, Codacons contro Fazio: “Spettacolo indecente”

4 Marzo 2024

Conte e le accuse di Meloni sul Mes, ecco la lettera del leader M5S a Fontana

18 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno