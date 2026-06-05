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Roland Garros, Arnaldi si ritira: Cobolli in finale senza giocare

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi si è ritirato dal Roland Garros 2026, Flavio Cobolli vola in finale senza giocare. Oggi, venerdì 5 giugno, il tennista azzurro, come riportato da SkySport, è stato costretto a ritirarsi a causa di un attacco influenzare accusato nelle ultime ore, non riuscendo a scendere in campo nella semifinale in programma questa sera. 

La notizia è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita, fissata per le ore 19. Cobolli raggiunge così Zverev nella finale del Roland Garros, che si svolgerà domenica 7 giugno sul Philippe-Chatrier e da lunedì prossimo esordirà nella top ten del ranking Atp. 

Nella prima semifinale invece Zverev ha battuto Jakub Mensik in quattro set, tornando così in una finale Slam e coltivando il sogno di vincere il primo titolo Slam della carriera. 

 

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