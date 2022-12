ATAC si avvia ad uscire dalla procedura di concordato preventivo

“È una buona notizia per Roma, che ha necessità di un’Azienda di Trasporto Pubblico sana

ed in grado di fare quegli investimenti necessari e non più procrastinabili per il corretto

funzionamento del servizio. Un’Azienda che può finalmente rimettere sui binari quei

processi industriali nel passato deragliati, con i risultati che la cittadinanza conosce fin

troppo bene.

È una buona notizia per le Lavoratrici ed i Lavoratori, che assurgono agli onori delle

cronache solo quando c’è da ricercare e raccontare del comportamento “discutibile” di

qualche singolo, o quando la contrattazione sindacale, nell’ambito di trasparenti relazioni

industriali e pienamente nell’alveo delle norme e della contrattazione di riferimento,

riesce a far rispettare i loro diritti.”

Continuano i sindacalisti. “Purtroppo sono in molti a parlare di ATAC, ma in pochi ne hanno una compiuta

conoscenza.

La tendenza mediatica a fare notizia a prescindere, anche su fatti spesso confutabili, sta

diventando la piaga di tutti i giorni.

Non si racconta, però, di quanto le stesse Lavoratrici e gli stessi lavoratori di ATAC, con le

Organizzazioni Sindacali, con un atto di estrema responsabilità, si siano caricati sulle

proprie spalle il gravoso fardello del concordato preventivo stesso, figlio di uno stato

aziendale non creato da loro e frutto di scelte non assunte da loro, ma anzi da loro

subite.

Negli anni del concordato hanno accettato di lavorare molto di più, con ridotti diritti

contrattuali e riflessi economici a ribasso. Hanno rinunciato alla crescita professionale,

hanno continuato a svolgere il loro lavoro al meglio delle proprie possibilità, sebbene la

situazione a contorno fosse difficile, spesso insostenibile.”

Concludono Lago ed Esposito Amendola.

“Auspichiamo che la conclusione di questo sofferto percorso ci consenta di lasciarci alle

spalle, nel più breve tempo possibile, una pagina buia nella storia di ATAC. Guardiamo

all’anno che si appresta ad arrivare con fiducia, per l’utenza, che merita un servizio

rinnovato ed efficiente, e per chi lavora, che ha diritto ad una buona occupazione, giuste

tutele ed adeguate condizioni economiche e contrattuali, ma soprattutto, la dovuta

considerazione da parte aziendale.”

Il Segretario Generale, Maurizio Lago

Il Segretario Regionale, Fabio Esposito Amendola