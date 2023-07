Atac, in servizio i primi Moby City per il Litorale

Prosegue il piano di rinnovo della flotta Prosegue a tappe serrate il piano di rinnovo della flotta ATAC di superficie. Dopo l’entrata in servizio dei primi 43 bus mild hybrid nella rimessa di Portonaccio, sono arrivati i primi bus da 8 metri Iveco Moby City. Complessivamente sono entrati in esercizio 16 bus, in maggior parte (12) nella rimessa di Acilia, che serve la zona del Litorale. Acilia è anche al centro di un progetto del Campidoglio che prevede la realizzazione di un impianto di produzione di idrogeno per alimentazione elettrica tramite fuel-cell che prevede di utilizzare la rimessa ATAC come stazione di ricarica per 30 autobus, anch’essi finanziati nell’ambito del progetto. L’intera fornitura dei minibus Moby City si compone di 33 mezzi e si completerà entro i prossimi mesi: i nuovi mezzi sostituiscono tutti i bus euro 3 di taglia analoga presenti nelle rimesse. Caratteristiche tecniche dei minibus. I bus sono a due porte. Hanno a disposizione 14 posti a sedere, e da 23 a 27 posti in piedi, a seconda degli allestimenti interni. Sono tutti dotati di pedana per la salita dei disabili e di posto per la carrozzella. Il posto di guida, chiuso e protetto, garantisce la sicurezza dell’autista, mentre un circuito di videosorveglianza interna al bus tutela quella dei passeggeri. Le ridotte dimensioni, caratteristica principale di questi nuovi bus, consentiranno un servizio più efficace anche su strade strette o impervie. Il rinnovo della flotta ATAC. La nuova fornitura si inserisce nell’importante piano di rinnovo della flotta che impegnerà ATAC per i prossimi anni. Nel corso del corrente mese di luglio si completerà la fornitura di 118 bus ibridi da 12 metri destinati alla rimessa di Portonaccio. Il piano di rinnovo del parco bus urbano procede speditamente: le offerte per i nuovi 110 bus ibridi urbani da 18 metri sono state valutate ed a breve si procederà all’aggiudicazione, mentre per i nuovi 322 bus a metano da 12 metri sono state ricevute le offerte che sono in corso di valutazione. Entrambe le forniture, previste per il Giubileo, sono appaltate dalla società Giubileo 2025 e vedono ATAC come titolare dei contratti di fornitura. Infine, il consistente lotto di 411 nuovi bus elettrici urbani da 12 metri è in corso di gara con scadenza offerte prevista per metà settembre: ATAC è stazione appaltante e soggetto attuatore.