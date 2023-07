Roma, Adriano De Acutis è il nuovo comandante dei vigili del fuoco

Adriano De Acutis è il nuovo capo dei vigili del fuoco di Roma. Ieri mattina alla sala Pastorelli della sede centrale del comando di via Genova, si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo comandante alla presenza di autorità, tra cui il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il sindaco Roberto Gualtieri, il procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo e il vicesindaco della città metropolitana Pierluigi Sanna.

Per il corpo nazionale erano presenti il capo dipartimento Laura Lega e i dirigenti degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione. Il comandante uscente Alessandro Paola è passato all’incarico di direttore regionale del Piemonte.

“Calco i sampietrini di questo comando come ausiliario dal 1989 – ha commentato Acutis dopo il passaggio di consegna ufficiale avvenuto in sala – Per un romano come me diventare comandante del corpo della propria città è una grossa responsabilità, mi sento in condizione di esprimere tutta la mia presenza per questa città e questo territorio”.

Il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, dovrà gestire sfide importanti come il Giubileo nel 2025, in una città e il suo territorio provinciale sempre più degradato a causa della scarsa manutenzione preventiva del territorio e la sua messa in sicurezza, che viene evidenziata ad ogni evento meteorologico.