Astrotarocchi 8 luglio 2023

08 Luglio 2023



🟪Ariete vi sentirete un po’ stanche e demotivate, in realta’ e’ solo questo che fa pensare che i nuovi progetti non abbiano molta importanza ora, vi sbagliate ce l’hanno ma hanno bisogno di tempi per maturare, quindi cercate di recuperare energie e di riposare un po’, il resto verra’ da se’ al momento giusto

🟥Toro e’ possibile, per chi fa vita mondana che s’incontrino persone interessanti e che ci sia la nascita di qualche amore importante, e per chi lavora con il pubblico invece potrebbero esserci molte manifestazioni di affetto e sara’ comunque motivo di soddisfazione, e’ comunque una buona giornata

🟧Gemelli qualcosa che voi sapete e tenete per voi, sta diventando un peso insopportabile, forse e’ il caso di pensare di chiarire certe questioni una volta e’ per sempre, cosi non avreste piu’ questo carico enorme, in generale e’ una giornata tranquilla ma che da’ da pensare

🟨Cancro anche per voi e’ possibile l’incontro con una persona o piu’ persone davvero interessanti, la parola d’ordine dovrebbe essere uscire e frequentare nuovi ambienti, in generale e’ comunque una buona giornata dove qualcosa di positivo puo’ senza dubbio accadere

🟩Leone per voi la chiarezza ora e’ importante, arrivano notizie e ci saranno scelte da fare, proprio perche’ la chiarezza e’ stata fatta, saprete molto bene come muovervi e cambiare in maniera positiva la direzione delle questioni che vi premono ottenendo cosi dei buoni risultati

🟦Vergine preferirete, riguardo qualcosa, non parlare e fare, e fate bene, sempre i fatti dimostrano piu’ delle parole quindi lasciate voce a chi ha fiato da perdere e voi risparmiatelo, e continuate le vostre cose. La vostra giornata comunque e’ tranquilla

🟪Bilancia trovate la soluzione a qualcosa che ha a che fare o con questione economica o per un cambio d’idee e nonostante sia stata pesante la soluzione, per come ci arrivati va bene qualunque cosa e naturalmente sarete vincenti.

🟦Scorpione dalla confusione siete usciti, ora la via vi appare chiara, dovete solo incamminarvi e vedere dove vi porta, sono in arrivo soddisfazioni, e vittorie, quindi avete lavorato bene. Brave

🟩Sagittario c’e’ la fine di un periodo che vi ha molto segnato, ora dovete pensare a voi, e a come risanare le ferite, come tornare a sorridere e a vivere e sicuramente riuscirete, non ci sono dubbi

🟨Capricorno se ci sono ostacoli li supererete molto bene e comunque in ogni caso per la giornata di oggi dovrebbero arrivare notizie di qualcuno che v’interessa, la giornata comunque scorre tranquilla

🟧Acquario qualche nuvola passeggera non v’impedira’ di trascorrere la giornata bene e di rimanere stabili e di buon umore possibili spostamenti che andranno ad alimentare la voglia di rimanere sereni e con l’umore alto

🟥Pesci viaggia vicino a voi la fortuna che dara’ una mano a risolvere le piccole questioni quotidiane, ma che comunque fa comodo avere intorno, approfittate per sistemare le cose piu’ urgenti, sara’ piu’ facile risolverle



Buona giornata