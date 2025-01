Se hai una casa su più livelli, questi sono i modelli di scale per rendere l’ambiente chic ed elegante

Le scale delle nostre case sono un importantissimo elemento di arredo. Le useremo per anni, quindi vanno ragionate con piena consapevolezza

Nel momento in cui si va ad arredare una nuova casa, diventa palese l’importanza di un elemento d’arredo che generalmente sottovalutiamo. Capita raramente di soffermarsi sulla stretta importanza che le scale hanno sull’estetica totale della nostra abitazione. Ma non c’è nulla di più sbagliato a livello concettuale.

Le scale sono fondamentali non solo per la praticità della vita quotidiana. Sono primaria anche sull’impatto che vogliamo dare al nostro arredamento. Oggi capiremo assieme, alcuni tipi di scale da posizionare nelle nostre abitazioni, senza che queste vadano appunto a stravolgere l’impatto che vogliamo dare con il nostro arredamento. Prima opzione, una delle più apprezzate nelle case piccole, la scala a chiocciola.

Come scegliere le scale da montare in casa?

Questo elemento specifico permette di risolvere in maniera sicura ed elegante la necessità di una scala senza che questa vada a creare un ingombro importante. Tende infatti ad occupare uno spazio veramente ristretto nella struttura intera della casa. se piace questo stile ma si ha uno spazio più ampio per posizionare uno o più livelli di scale, consigliamo invece il modello elicoidale.

Queste con la loro aria nobile danno quel piccolo tocco di grandiosità all’ambiente, allontanando anche il più classico e minimal degli arredamenti dalla concezione di “banale”. Terzo modello super apprezzato, soprattutto negli arredamenti più moderni sono le scale sospese, ancorate al soffitto e alla parete.

Sono il top per chi cerca nella propria casa un’estatica più minimalista, elegante, ma comunque intende dargli una complessità e un tocco di stile. Una natura moderna in un elemento che comunque rimarrà sempre un grande classico. Le scale vengono fin troppo spesso sottovalutate anche da chi progetta la casa.

Si cerca sempre di risolvere la problematica nella maniera più veloce possibile, aggiustandone il gusto posizionando solamente degli scalini con tonalità che andranno poi a “risolvere” la mancanza di gusto che ne ha costretto la scelta. Non fate anche voi lo stesso errore, perché quelle sono le scale che dovrete salire per anni, potenzialmente per sempre. Siete veramente sicuri di voler prendere questa importante decisione senza un’adeguata riflessione prima?