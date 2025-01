Bonus Renzi, potresti doverlo restituire per intero: cosa sapere e chi corre questo rischio

Il bonus Renzi è ancora presente e anche se non è un supporto economico molto sostanzioso è comunque qualcosa che va ad alleggerire almeno un po’ la situazione dei lavoratori. Ma con tutti i cambiamenti che ha subito potrebbe crearsi un problema.

I bonus e le agevolazioni fiscali sono molto importanti per una fetta sostanziosa di cittadini e di cittadine. Si tratta di un sostegno economico che varia in base a quelle che sono le condizioni economiche specifiche di ognuno. Tra le varie forme di assistenza che i governi del passato hanno messo in atto ci sono proprio serie di bonus. Tra questi bonus tanti hanno avuto vita breve e sono stati eliminati oppure sostituiti.

Altri, e tra questi rientra anche quello che tanti chiamano bonus Renzi, sono stati modificati ma sono rimasti e ci sono ancora lavoratori e lavoratrici che li percepiscono Se però nel corso del 2024 ti sei trovato con una condizione economica specifica, potresti ora dover restituire quello che hai percepito. Vediamo qual è la situazione che può generare questa richiesta economica da parte dello Stato.

Quando potresti trovarti a dover restituire il bonus Renzi?

Il bonus Renzi risale, come suggerisce il nome con cui viene comunemente chiamato adesso, alla stagione politica guidata da quello che è orail leader di Italia Viva. Nonostante Renzi abbia smesso da tempo però di guidare il governo italiano il bonus è rimasto. Si tratta di un cosiddetto trattamento integrativo, cioè soldi che vengono elargiti in più perché nonostante lo stipendio che si riceve ci si trova in una condizione per cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese.

Il bonus vale 100 euro al mese. Alla fine dell’anno, nel momento in cui si è raggiunta la totalità delle mensilità calcolate per il reddito, ci si potrebbe però trovare nella condizione di aver guadagnato di più di quella che è considerata la soglia massima entro la quale percepire questo bonus. Oppure ci si potrebbe trovare nella condizione di avere un reddito che rientra nella forbice prevista ma, date altre normative che si innescano, non avere comunque diritto a questo bonus, perché le detrazioni che si applicano al reddito nel momento in cui viene tassato non sono inferiori all’imposta che si deve versare.

È questa per esempio la condizione che potrebbe verificarsi per quelli che hanno un reddito complessivo annuo che si trova nella soglia della cosiddetta no tax area. Ovvero quella soglia per cui non sono dovuti tributi di alcun tipo. Volendo mettere in prospettiva questa no tax area che rischia di innescare la restituzione del bonus Renzi si parla del limite di 8174 euro. Se ci si trova al di sopra di questa soglia si devono pagare le tasse, anche se in misura molto limitata. Nel caso in cui ci si trovi al di sotto di questa soglia e si percepisce comunque anche il bonus da parte del datore di lavoro, quel bonus andrà molto probabilmente restituito perché non si soddisfano entrambi i requisiti.