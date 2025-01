Questo sito mi ha svoltato la vita: ora viaggio quasi gratis in tutto il mondo!

In mezzo a tanti siti di cui – ammettiamolo!- potremmo fare anche a meno, a volte ne spuntano alcuni che sono a dir poco geniali e possono cambiarci la vita! In questo articolo ve ne svelo uno che vi permetterà di viaggiare quasi gratis in tutto il mondo.

Viaggiare arricchisce la mente, arricchisce la personalità, arricchisce il nostro bagaglio culturale ed esperienziale e arricchisce anche il nostro cuore. Ma, purtroppo, impoverisce le nostre tasche! Già viaggiare, soprattutto dopo la pandemia di Covid, costa un mucchio di soldi.

Tra vitto, alloggio, voli e agenzia di viaggio il rischio è quello di superare abbondantemente 1000 euro per una sola settimana. Tutto sommato su vitto e alloggio si può anche risparmiare: ormai esistono tantissime soluzioni molto più economiche dei classici hotel come ostelli o B&B o, se si è in famiglia o in gruppo, si può affittare una casa.

Si possono tagliare i costi anche sul cibo mangiando nei posti non turistici ma lasciandosi consigliare dalle persone del posto che di certo conoscono trattorie tipiche in cui, con poco, si può mangiare bene. E per quanto riguarda l’agenzia di viaggio? Come si fa a risparmiare?

Non è obbligatorio rivolgersi ad un’agenzia, certo, ma è anche vero che se non si conosce per nulla il luogo in cui si va, si rischia di restare immobili o perdere un mucchio di tempo i primi 2 giorni nel tentativo di capire cosa fare e cosa vedere. Nel prossimo paragrafo, ti svelo un sito che ti farà risparmiare un mucchio di soldi ovunque deciderai di andare.

Con questo sito risparmi un mucchio di soldi ad ogni viaggio

Ti piace viaggiare? Beh, a chi non piace? Viaggiare permette non solo di scoprire nuovi posti e vedere nuovi paesaggi ma anche di venire a contatto con nuove culture e nuove tradizioni. Il problema, però, è sempre quello: viaggiare costa parecchio! Ti svelo un trucco che ti farà risparmiare tantissimi soldi!

Come anticipato nel paragrafo precedente, ormai viaggiare è diventato sempre più costoso. Che fare allora, rinunciare? Assolutamente no: bisogna ingegnarsi! La virtù, in fondo, nasce proprio dalla necessità! Per prima cosa se vuoi ridurre un po’ i costi non puntare su un albero ma preferisci un B&B o un ostello o ci sono anche appositi siti in cui le persone si scambiano le case per le vacanze.

Per quanto riguarda il cibo evita i posti turistici, non andare ogni sera al ristorante ma prediligi trattorie tipiche e, nel caso tu abbia affittato o scambiato una casa, cucina a casa almeno qualche volta. Sul fronte dell’agenzia di viaggi, ti svelo un sito che la rimpiazzerà al 100% a costo zero: Guidegeek.com! Questo sito è semplicemente geniale e sfrutta l’IA.

Ti basta accedere al sito e poi cliccare su “apri chat in Whatsapp”. Una volta aperta la chat inizi a fare semplicissime domande basilari in base alle tue reali esigenze di viaggio tipo: “Mi prepari un programma per una settimana a Tenerife?”. La chat ti dirà cosa fare e le attrazioni principali da vedere.

Inoltre ti può dare suggerimenti anche sul migliore aeroporto da cui prendere il volo per l’andata e per il ritorno. E’ come avere un’agenzia di viaggi direttamente sul cellulare e che puoi portare sempre con te, in qualunque parte del mondo tu decida di andare: il tutto a costo zero!