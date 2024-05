Astrotarocchi 6 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 06 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete per voi un evento inatteso e’ in arrivo, e’ per voi la celebrazione della bellezza dell’imprevisto positivo, possono arrivare notizie che aprono molte possibilita’, ma non portano, per fortuna ansie e paure per il futuro, la giornata e’ ottima

Toro il viaggio vostro e’ stato lungo e faticoso, ma finalmente siete arrivati alla vostra meta, c’e’ il successo e la realizzazione di qualche vostro sogno. Si vivra’ un periodo di grande equilibrio e stabilita’, la giornata scorre liscia

Gemelli siete protetti da pettegolezzi, e da persone che vorrebbero agire contro di voi, direi che e’ il momento ideale per fare qualcosa che temete, proprio per via di ostacoli e impedimenti finora insorti, il campo e’ libero, potete agire, la giornata e’ tranquilla

Cancro attenzione alle parole che usate, evitate i fraintendimenti che in questi giorni possono nascere, le parole a volte sono lame a doppio taglio, per non sbagliare valutate chi avete di fronte prima di pronunciarvi, la giornata e’ frizzantina

Leone per voi e’ importante mettere in campo la buona volonta’, nelle situazioni complicate, e’ come si usa questa a fare la differenza, se agirete con cuore puro, vincerete qualunque ostacolo, la giornata e’ piena di grinta

Vergine a voi e’ richiesto di usare le energie di questa settimana solo per quello che ha realmente importanza, il mondo offre molte possibilita’, sta a voi stabilire qual’e’ la migliore per poi percorrerla senza appunto disperdere nulla, la giornata e’ calma

Bilancia voi siete invitati a godere di quello che avete e userete spesso questa settimana il metodo ” si fa quel che si puo’ con quello che si ha “, questo vuol dire che saprete godere del presente senza continuamente pensare a domani, respirerete molto il qui e ora, la giornata e’ buona

Scorpione voi siete chiamate ad ascoltare il vostro io piu’ profondo, quella e’ la sede delle risposte che sentite essere vere, lo sono in effetti, quindi tanto piu’ guarderete dentro, tanto piu’ le risposte saliranno senza grandi sforzi, la giornata sfruttatela per fare chiarezza

Sagittario provate ad avere piu’ stima di voi stessi, il grande lavoro da fare e’ proprio questo, prendersi cura di se stessi, avete dei grandi potenziali, ma sono inespressi, ci credete poco, lavorate su questo e quello che sembra oggi impossibile, lo renderete possibile, la giornata e’ d’introspezione

Capricorno tutto quanto nella vita cambia e si trasforma, e voi fareste bene, per quello che ritenete giusto, seguire la scia, senza restare fermi per la paura, e statici, non e’ mai troppo tardi per cominciare un nuovo progetto, avete un grande potenziale di riuscita, la giornata e’ buona

Acquario siete invitate a non fermarvi alle apparenze e alle prime impressioni, e quindi ad esaminare con attenzione anche quello che a prima vista non vediamo. Ci scoprirete delle cose bellissime, tutte le vostre possibilita’, dovete solo decidere quale fa al caso vostro ed afferrare la possibilita’, la giornata e’ di scelte da compiere

Pesci voi dovrete mantenere l’entusiasmo e la gioia di questo momento, e’ fondamentale per avere la spinta d’iniziare altre cose nuove, in questo momento siete molto empatici, e riuscirete con questa nuova ” dote ” ad aprire porte che prima erano inaccessibili, quindi conservate con cura questa novita’



Buona giornata a tutti



