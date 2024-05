Lavoro e ambiente, arriva l’Osservatorio per la formazione green

“Imagine… Green Jobs” è il titolo del convegno organizzato in pre-apertura del Festival dello Sviluppo sostenibile 2024 il prossimo lunedì 6 maggio a Roma dall’Università degli Studi Link insieme alla RUS-Rete delle università per lo sviluppo sostenibile, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e in partenariato con System Dynamics Italian Chapter e Green Factor.

Nel corso della giornata di studio e dibattito sarà presentato il progetto “Osservatorio formazione e green jobs”, realizzato in seno al progetto SUST-HEIn, finanziato dalla Commissione Europea sul programma Erasmus+ e coordinato in Italia dall’Università degli Studi Link, che ha l’obiettivo di promuovere un approccio istituzionale olistico alla sostenibilità delle Università, tramite il pensiero sistemico (Systems Thinking).

“Imagine… Green Jobs” si propone come evento di pre-apertura del Festival dello Sviluppo sostenibile 2024, promosso da ASVIS, che si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 7 al 23 maggio nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli SDGs, gli obiettivi di sviluppo sostenibile approvati dalle Nazioni Unite.

Numerosi gli ospiti attesi per la giornata del 6 maggio, in rappresentanza di tutte quelle istituzioni e organizzazioni che da anni si occupano di politiche attive del lavoro, impresa e ambiente. I lavori saranno aperti, dopo il saluto del magnifico rettore dalla Link, Carlo Alberto Giusti, da Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS, e Patrizia Lombardi, Presidente della RUS e Prorettrice del Politecnico di Torino, e proseguiranno con gli interventi di Romano Benini, consigliere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Timoteo, direttrice di Almalaurea, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Ilaria Bertini, direttrice dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica di Enea, Rita Anabella Maroni, ricercatrice di Unioncamere, Antonella Zuccaro, prima ricercatrice di Indire, Guia Bianchi, ricercatrice del Joint Research Centre della Commissione Europea di Siviglia, Amarildo Arzuffi, direttore area formazione di Fondimpresa, Barbara Gatto, responsabile del DPT Politiche Ambientali della CNA, Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI, Alberto Patruno, direttore generale AIDA, Massimo Centemero, direttore CIC, Giovanni Esposito, direttore del Consiglio dei periti industriali. Sono inoltre attesi interventi di Conai, Wwf e Legambiente.

L’incontro sarà moderato dai responsabili del progetto “Osservatorio formazione e green jobs”, Stefano Armenia, responsabile del progetto SUST-HEIn e referente Università Link presso la RUS, e Marco Gisotti, giornalista e divulgatore, autore di numerosi saggi sui green jobs.

L’iniziativa avrà luogo nell’Antica Biblioteca dell’Università degli Studi Link a Roma in Via del Casale di San Pio V, 44 a partire dalle 9,30 e fino alle 16,30 con una pausa fra le 13 e le 14.

È possibile registrarsi inviando una mail di richiesta all’indirizzo terzamissione@unilink.it

LINK PAGINA OSSERVATORIO: https://research.unilink.it/osservatorio-green-jobs/