Astrotarocchi 5 gennaio 2024

Astrotarocchi 05 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualche volta bisogna saper dire no e infatti la pazienza e’ poca, meglio non sprecarla. Arrivano notizie che comunque vi gratificano e vi portano delle buone novita’, sembra un corteggiatore. E’ una buona giornata

Toro si muovono i primi passi di questo anno, che gia’ si e’ capito non regala nulla a nessuno e comunque gia’ le prime azioni intraprese porteranno soddisfazioni, e questo vi riporta anche l’equilibrio la giornata e’ buona

Gemelli con il cuore un po’ pesante state cominciando a navigare per mari che ancora qualche nuvola la portano e sopportate con pazienza che queste passino, al di la’ delle nuvole comunque c’e’ un bel sole che v’aspetta, quindi la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Cancro avrete l’opportunita’ di accordarvi per qualcosa che non dara’ spazio a molta interpretazione, e’ qualcosa di chiaro, limpido e che non puo’ che essere molto positivo per voi, quindi un ottima giornata

Leone debbono arrivare delle entrate di denaro che non v’aspettate e con l’aiuto di un amico o persona fidata li otterete prima del previsto, c’e’ la fortuna dalla vostra

Vergine un po’ di confusione c’e’ probabile arrivera’ l’allontanamento da qualcuno di famiglia, c’e’ un trasferimento, qualcosa che cambia e che un po’ dispiace, ma la vita a volte ci porta lontano, sara’ per il suo bene, siatene felici

Bilancia all’improvviso una scelta risolve una questione, si cambia direzione e finalmente quello che vi si deve riconoscere sara’ noto a tutti, o comunque a chi e’ di quel settore, e potranno remare poco controcorrente

Scorpione attenzione a non perdere un occasione fortunata, state facendo delle scelte chiare e che portano comunque a soluzioni, perdere l’occasione indica solo un maggiore tempo ma sempre di soluzione positiva si tratta

Sagittario c’e’ un forte legame fra voi e la vostra famiglia o il vostro lavoro, ci mettete davvero molto in termini di cuore e il successo chiede anche un sacrificio che voi fate, quindi verrete ripagati e’ una buona giornata per voi

Carpricorno la giornata e’ un po’ stancate ma farete parecchie cose interessanti o che comunque dovrete fare, quindi anche se stanchi c’e’ la soddisfazione e la riuscita, una buona giornata comunque

Acquario se qualcosa dovete iniziarlo o finirlo oggi e’ la giornata giusta per l’aiuto anche della fortuna, c’e’ il ritorno di qualcuno verso di voi, non necessariamente e’ d’amore, potrebbe essere di qualunque tipo, valutate se vale la pena o meno

Pesci arrivano notizie che riguardano il lavoro e quindi alcuni colloqui sono possibili nei prossimi giorni, per chi il lavoro lo ha, direi che c’e’ qualche intralcio ma nulla che non si sistema subito, giornata di alti e bassi



Buona giornata 🌞

