Aprilia: riqualificazione locali municipio di piazza Roma

La giunta guidata dal sindaco Antonio Terra ha messo il semaforo verde al progetto di riqualificazione dei locali della sede comunale di piazza Roma. Il progetto, approvato con delibera numero 231, dicembre 2022 e inserito nel quadro della cosiddetta “Rigenerazione urbana” per una copertura di 400 mila euro, prevede la realizzazione di un centro per attività culturali negli spazi al piano terra della sede municipale.

“Andremo a realizzare dei locali che saranno dedicati interamente ad attività culturali, spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, il progetto approvato prevede l’allestimento di spazi espositivi aperti al pubblico. Nuove location ad uso degli artisti locali e associazioni del territorio dove poter presentare alla città la propria produzione e allestire mostre d’arte”. Spazi pratici e funzionali dunque per l’organizzazione di mostre personali o collettive e l’esposizione di quadri, sculture, e opere fotografiche. “La progettualità, spiega ancora la vice sindaca Luana Caporaso, ci permette una pianificazione razionale dello spazio, sia in funzione delle esigenze del singolo artista, sia in funzione della visibilità della mostra rispetto ad pubblico esterno ordinario, scuole e gruppi di lavoro. Una vera e propria trasformazione dei locali che in questo caso andranno a sostenere il patrimonio culturale della città con un’area dedicata completamente alla storia della città. Un plauso da parte mia agli uffici comunali che sono stati in grado di recepire finanziamenti importanti per il nostro territorio. Sarà un inizio anno ricco di progettualità e di cantieri finanziati dal Pnrr. In questi giorni, ricordiamo, siamo partiti da Campoverde con l’abbattimento dell’acquedotto di zona per la riqualificazione del quadrante e la realizzazione di un parco pubblico. Stiamo mettendo in pratica quanto di buono è stato fatto relativamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.