Astrotarocchi 5 aprile 2024

Ariete c’e’ un po’ di rallentamento per i nuovi inizi anche cambiando direzione c’e’ un po’ da pazientare, le soddisfazioni arriveranno a breve. Arrivano notizie importanti

Toro ci sono degli accordi che si faranno e che dureranno nel tempo, si risolvono questioni importanti e che riportano serenita’ e calma, la giornata scorre veloce

Gemelli arrivano accordi di tipo economico e si viaggia verso nuovi porti e nuovi inizi, arrivano anche notizie da parte di qualcuno che state aspettando da tempo, arrivano le soddisfazioni

Cancro siete di nuovo a un bivio con piu’ possibilita’, se avete deciso il vostro obiettivo, non serve esitare, se ancora no, e’ inutile fermarsi ad aspettare, non arriveranno da soli, riflettete e poi imboccate questa strada decisi e determinati, la giornata e’ tranquilla

Leone state cercando chiarezza in alcune questioni che riguardano il lavoro avete la sensazione che qualcosa non torna, in realta’ qualcuno che un po’ approfitta sembrerebbe esserci, e’ il caso di tirare i remi in barca e capire, per i paletti poi ci sara’ modo di metterli, ma per ora potete solo fare attenzione e tirare le conclusioni, la giornata e’ di riflessione

Vergine la giornata si presenta tranquilla, ma la testa naviga verso altre direzioni, non sempre si puo’ fare solo per se, ma uno spazio per voi ritagliatevelo, e’ importante ricaricarsi di buona energia, e a voi ne occorre un po’

Bilancia arrivano notizie chiare, sembra per qualcosa a livello economico, ci sono piccole questioni da mettere a posto, e infatti porrete uno stop e ci si accordera’, la questione comunque si risolve bene e veloce, la giornata e’ impegnativa

Scorpione a volte si superano le montagne senza accorgercene, altre una formica sembra un elefante, ed oggi potreste sentirvi sconfortate solo perche’ dovete superare una formica, ritrovate la centratura e vedrete che la formica si e’ spostata, la giornata e’ di alti e bassi

Sagittario avete navigato per acque tempestose, l’avete superata, ora godetevi il mare calmo e la fortuna che vi viene incontro, vi aiutera’ a raggiungere il vostro obiettivo, la giornata e’ ottima

Capricorno per la testa passano molte idee, una spicca su tutte, cambiare vita, luoghi e situazioni, ma per fare questo, perche’ qualcuno lo fara’ nel tempo, bisogna prima affrontare quello che si ha, poi si puo’ mettere in pratica, la giornata passa facendo progetti

Acquario per chi e’ alla ricerca di una nuova casa, la trova, e farete una scoperta inaspettata e arriva anche del denaro inaspettato, direi che la giornata e’ degna di nota

Pesci arriva un successo che non v’aspettate, probabile riguardi questioni di lavoro, e c’e’ un’entrata extra, siete un po’ stanchi e questo risollevera’ l’umore, la giornata e’ buona



