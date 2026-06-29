Astrotarocchi 30 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 30 Giugno 2026

🌻ARIETE =Quando l’energia subdola incrocia lo scorrere del Tempo sotto lo sguardo protettivo delle Stelle, l’universo vi invita a non avere fretta e a non cedere alle provocazioni. Se ci sono state falsità, inganni o persone invidiose che hanno cercato di ostacolarvi, sappiate che la loro azione sta esaurendo il suo potere. Il tempo lavora a vostro favore ed è il vostro più grande alleato: ogni nodo verrà al pettine.

🌻TORO = l’universo vi annuncia un pizzico di audacia super fortunata tra le mura domestiche o nel vostro nucleo più intimo. E’ il momento perfetto per tentare la sorte, fare un piccolo azzardo o accogliere un cambiamento improvviso legato alla vostra abitazione, alla vostra famiglia o ai vostri progetti personali più cari. La fortuna premia i vostri spazi privati: una bella sorpresa o una stabilità ritrovata in modo del tutto inaspettato vi regaleranno grande gioia e serenità

🌻GEMELLI =Avete tra le mani lo strumento esatto per sbloccare una situazione che vi sta a cuore, superare ogni dubbio e fare chiarezza sul vostro cammino. La strada davanti a voi non è solo spianata, ma è illuminata da una fortuna superiore e da un destino luminoso. Fidatevi delle vostre intuizioni e agite con assoluta certezza: ogni porta che aprirete adesso vi condurrà dritta verso la serenità, il trionfo e la vostra felicità più autentica!

🌻CANCRO =Per voi c’e’ l’arrivo ravvicinato di una bellissima sorpresa, un riconoscimento, un dono o un’occasione d’oro che si sbloccherà all’improvviso, regalandovi un immenso senso di appagamento. Ogni ostacolo si dissolve per fare spazio alla spensieratezza e al sorriso. Accogliete questo momento a braccia aperte e con il cuore leggero: la fortuna vi sta offrendo il suo regalo più bello e tutto sta per fiorire magnificamente!

🌻LEONE = I tempi sono maturi per un chiarimento felice, l’arrivo di una proposta onesta o una visita inaspettata che riporterà l’equilibrio e la pace che desideravate. Se ci sono state tensioni in famiglia o nei rapporti più cari, i dubbi si sciolgono all’istante: la verità e le buone intenzioni viaggiano veloci verso di voi, pronte a donarvi una profonda armonia e un assoluto sollievo!

🌻VERGINE =il periodo di incertezza sta per essere superato. Le preoccupazioni o i malintesi che vi tormentavano stanno per essere lasciati alle spalle, spinti via dal vento del cambiamento. Se vi siete sentite bloccate o smarrite, i pensieri cupi si diradano: siete pronte a spiegare le vele e a muovervi verso nuove mete

🌻BILANCIA = se ci sara’ qualche lite, sicuramente questa verra’ chiarita e sia voi che la controparte troverete i giusti accordi per proseguire ognuno per la propria strada senza infastidire l’altro, la giornata e’ tranquilla e il vostro umore buono

🌻SCORPIONE =se avete subito qualche torto state sereni, si stanno costruendo dialoghi e situazioni per rimettere a posto le cose, fate attenzione a non fare mosse azzardate, non e’ il caso, la giornata e’ buona se saprete aspettare una mano da chi e’ competente

🌻SAGITTARIO =e c’e’ una bella energia che si muove verso di voi e vi rendera’ la giornata leggera, ma anche con molta voglia di divertirvi e fra una battuta e una risata, passera’ veloce la giornata che e’ sicuramente positiva, il sorriso non guasta mai, ma anzi aggiusta le situazioni

🌻CAPRICORNO =vi state costantemente difendendo da qualcosa o da qualcuno e’ ora di mollare la presa e pensare seriamente a voi e alla vostra serenita’, iniziate a fare cose che vi piacciono e che vi permettono di stare sereni, la giornata e’ buona

🌻ACQUARIO =possibile l’aiuto da parte di una persona importante. forse un amico, in grado di aiutarvi in qualche ambito, lavoro, situazione economica , una volta sistemata la questione, ognuno prendera’ la sua strada, la giornata e’ buona

🌻PESCI =l’arrivo di un messaggio, un contratto o una conferma ufficiale che sbloccherà una situazione e darà il via a un cambiamento meraviglioso. Ogni ombra e incertezza del passato viene spazzata via dal calore del Sole: la strada davanti a voi si illumina di nuova energia, portandovi calore, vitalità e una meritata rinascita che farà risplendere la vostra vita!

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