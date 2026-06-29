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Sinner, paura a Wimbledon: brutta caduta con Kecmanovic

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Paura per Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, il tennista azzurro ha affrontato il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno dello Slam di Londra, rimediando una brutta caduta nel corso del terzo set. Durante il quinto game infatti, un rovescio del serbo prende controtempo il numero 1 del mondo, che è stato costretto a un movimento innaturale per forzare la risposta. 

Sinner si è ritrovato quindi sbilanciato ed è finito a terra, con la gamba che è rimasta ‘incastrata’ sotto di lui e il corpo che ha avuto un sobbalzo innaturale. L’azzurro è rimasto quindi dolorante toccandosi l’anca, con il silenzio che è caduto sul Centrale di Wimbledon. Sinner però è riuscito a rialzarsi, ha zoppicato leggermente e si è rimesso in posizione, ricominciando quindi a giocare.  

In seguito alla caduta, le telecamere hanno catturato un dettaglio che ha preoccupato i tifosi: dalla scarpa di Sinner esce del sangue, ben visibile anche dalla tv. Difficile capire se sia dovuto proprio alla caduta oppure a una vescica. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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