Astrotarocchi: 29 dicembre 2022

-Ariete c’e’ una soluzione a un problema difficile che e’ in arrivo, ci saranno le scuse li dove c’e’ stato l’errore da parte di altri, ci saranno riconoscimenti e anche soddisfazione economica

-Toro chiudete un capitolo definitivamente e spostate l’attenzione verso altro, avrete un colpo di fortuna e notizie molto positive per voi, se si chiude una porta, a volte veramente si apre un portone

-Gemelli vorreste fare dei cambiamenti che al momento non si riescono a fare, a breve ci sara’ la possibilita’ di muoversi in maniera piu’ agile e su piu’ fronti

-Cancro e’ una giornata dove si riscuote successo, dove la fortuna gira e dove non bisogna perdere treni, che magari sono importanti, approfittate per fare chiarezza dove non ce n’e’, e comunque la giornata e non escludo piu’ giornate, e’ molto positiva

-Leone cìe’ qualcosa che si ferma, un lavoro che state facendo, una situazione pesante, una preoccupazione e finalmente potrete cambiare direzione e quindi raggiungere altre mete, arrivano notizie per la soluzione di qualcosa che aspettate da tempo

-Vergine Oltre alla grande chiarezza d’idee in questo periodo si moltiplicano i riconoscimenti per un lavoro ben svolto, per i traguardi raggiunti, insomma si apre un momento veramente magico in cui approfittare

-Bilancia state mettendo tutto quello che potete sul lavoro e state seminando bene, e’ lento il successo ma arriva anche per voi, la serenita’ e la tranquillita’, non fate passi enormi rischiate di cadere nella confusione e in qualche piccolo problema, mantenete salda la vostra posizione

-Scorpione osservate e pianificate con cura ogni cosa quello che ne dedurrete e’ di voler far piazza pulita di persone non sincere e non chiare con voi, ci sara’ qualcuno che fara’ un passo indietro, si rendera’ conto dello sbaglio fatto, e come regolarvi in questo caso lo deciderete voi, comunque sara’ fatta piazza pulita

-Sagittario all’improvviso vi accorderete con qualcuno per qualcosa e darete un cambio di direzione a qualche situazione, qualche piccolo ostacolo lo incontrerete, ma niente che non si risolve

-Capricorno state sopportando qualcuno di veramente pesante o la vostra fedelta’ a qualcuno, inizia a pesarvi molto, avete voglia di muovere le acque verso cose nuove. Avrete modo di farlo prossimamente, prima dovrete risolvere alcune questioni, poi si riparte con un nuovo ciclo che sara’ molto importante per voi.

-Acquario cercate la soluzione a qualcosa, ogni tanto ci provate, ma non riuscite a venirne a capo, a volte le soluzioni non vanno cercate con ostinazione, arrivano semplicemente da se, quindi smettete di ostinarvi

-Pesci ansia a causa di un’altra persona che ritenete vi abbia fatto male e sopratutto pensate sia piu’ fortunata di voi, i cavalli di razza si vedono alla distanza, sappiate aspettare per vedere se davvero questo traguardo lo tagliera’

