Astrotarocchi: 5 luglio 2022

Astrotarocchi a cura di Cristina Olmi 5 luglio 2022

Ariete ci saranno notizie di qualcosa che inizia di nuovo o che si rinnova e che gia’ conoscete, essendo generale puo’ riguardare o il lavoro o una relazione sentimentale, in ogni caso qualcosa inizia a camminare e promette bene per il futuro

Toro c’e’ qualcosa che conservate in segreto dentro di voi ma presto ci sara’ chiarezza e vi verra’ svelato qualcosa che vi ripaghera’ di tutto il dolore provato, e’ valsa la pena aspettare

Gemelli migliora nettamente la situazione generale, ottimi i rapporti con persone di vecchia data e con la famiglia

Cancro ci sono comunicazioni non verbali che dovrete riuscire a interpretare e c’e’ la fedelta’ di persone amiche che sono sempre pronte a dare una mano

Leone state sopportando e osservando qualcosa o qualcuno e dovrete presto scegliere che strada prendere per fare chiarezza su qualcosa e’ ora di muoversi

Vergine attenzione a battibecchi sul posto di lavoro e’ qualcuno che vi provoca di proposito, lasciate cadere ogni questione presto si risolvera’ da se’ la situazione

Bilancia arrivano notizie di affetto o di amore da parte di qualcuno ma anche molta ansia, tenetela a bada non occorre in questo caso farsi trasportare dall’agitazione

Scorpione si risolve una questione economica che v’ha dato pensiero, non necessariamente riguarda i soldi, arriva comunque una soluzione a qualcosa che vi ha fatto preoccupare

Sagittario attenzione state andando verso un momento di confusione, rimanete fermi e aspettate oggi prima di fare qualunque mossa non e’ il momento ne’ di agitarsi ne’ di fare nulla

Capricorno qualcuno torna dal passato o magari c’e’ in previsione una vacanza all’estero, in ogni caso sara’ fortunata come questione in sospeso da mettere apposto. nell’eventualita’ ci fosse

Acquario chiusa una porta si apre davvero per voi un portone illuminato da un bel sole che vi regala energia fortuna e tanta soddisfazione, preparatevi che arriva all’improvviso

Pesci c’e’ la soluzione al vostro problema che vi sembra ancora lontana, non lo e’, ma per chi aspetta anche un giorno e’ troppo avrete comunque le vostre soddisfazioni

Buona giornata

