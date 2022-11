ASTROTAROCCHI: 27 NOVEMBRE 2022

🔴Ariete qualcuno cerca di manipolarvi e di convincervi che la sua idea e’ migliore della vostra, chiudetevi in protezione, rispondete che si ci penserete, ma non fatevi ingannare, e rimanete sulla vostra strada, perche’ e’ giusta e non dovreste deviare, rischiate di perdere di vista l’obiettivo, comunque siete fortemente protetti, dubito che qualunque manipolazione possa andare in porto.

🟠Toro i vostri obiettivi li raggiungerete, ci sono notizie in arrivo e se avete fatto le cose migliori che potevate vedrete riconosciuti i vostri meriti, se non e’ cosi, avrete modo di riparare, c’e’ fortuna di vedere risolta, nei prossimi tempi una questione per voi davvero importante, piu’ in generale fortuna in ogni settore vitale, ma ve la siete guadagnata, per chi cerca lavoro, finalmente lo trova, qualche desiderio viene esaudito

🟡Gemelli c’e’ molta confusione e voi ne state prendendo le distanze, infatti la vostra aspirazione e’ avere idee chiare, degli ottimi rapporti con la famiglia e i figli e vivere nell’abbondanza e nella serenita’ quindi tutto quello che e’ caos, tenetelo lontano da voi, e vedrete che alle vostre mete c’arriverete

🟢Cancro fine di una situazione e di un ciclo pesante e inizio di un epoca migliore, dove bisogna fare attenzione a non farsi soffocare troppo da qualcuno, in tal caso fosse cosi e’ bene fare un passo indietro e rallentare, si dovranno fare delle scelte lavorative o nelle amicizie, attenzione a non trattare male qualcuno che non lo merita, potreste perdere qualcosa a cui tenete molto per una banalita’

🔵Leone qualcuno sara’ molto gentile con voi per estorcervi qualcosa un corteggiamento serrato affinche’ voi cediate alle sue lusinghe attenzione ad improvvisi voltafaccia ( valido in tutti i campi ) siate cauti non provocate tensioni e litigi con l’amato state in guardia dai suoi artigli, potrebbe ferirvi senza provare alcun rimorso

🟣Vergine rappresentano i conflitti interiori, dubbi, indecisione, rabbia non lasciatevi sopraffare da sentimenti negativi non cedete alla tentazione di vendicarvi ad un’offesa

🟠Bilancia per voi, c’e’ troppa durezza nei confronti di voi stessi, dovete imparare a prendervi cura prima di voi, e poi degli altri, dovete imparare a perdonare voi stessi, troppe colpe vi date, quando a volte le colpe non sono di nessuno, cercate di trattarvi al meglio che potete

🟡Scorpione vi muovete in silenzio e controllate tutto, attendete dei riconoscimenti da parte di qualcuno, e dopo tanto sforzo e fatica li otterrete

🟢Sagittario C’e’ una strada da percorrere e scelte da fare ci sono notizie che vi disturberanno un po’ ma sono anche cose che prima o poi andavano messe in chiaro, e sicuramente lo farete

🔵Capricorno per voi successi in tutti i settori importanti della vostra vita lavoro situazione economica amore si mette un po’ tutto apposto e iniziano cose nuove e piu’ interessanti rispetto a quelle gia’ fatte, si apre un nuovo capitolo della vostra vita

🟣Acquario successo nelle iniziative che prenderete in questo periodo, molti riconoscimenti anche pubblici sono pronti per voi, oltre al miglioramento netto di ogni situazione in corso, quindi non c’e’ nulla da temere

🔴Pesci cercate di non stressarvi, di cose anche se piccole, belle ne avete, ci possono essere degli incontri piacevoli quanto inattesi e vi renderanno un momento difficile molto piu’ piacevole e con qualche momento di allegria

🟠 Vi auguro una buona giornata 🟠

