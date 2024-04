Astrotarocchi 27 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

27 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete dopo tanta osservazione di quello che vi gira intorno, sicuramente le idee sono piu’ chiare e si comprende meglio come muoversi e che cosa fare, la parte progetto e’ finita ora s’inizia a mettere in atto le novita’, il fine settimana e’ tranquillo

Toro alcune notizie per voi sono in ritardo, ci sono colpi di fortuna che aiutano un momento non proprio sfavillante, quindi direi che ben venga l’aiuto, la giornata e’ buona

Gemelli arriva per voi la concretizzazione o di un affare o di un fidanzamento, nel primo caso andra’ molto molto bene, nel secondo caso ” speriamochevelacavate ” sicuramente anche in questo caso sara’ un ottimo rapporto, la giornata e’ scorrevole

Cancro fate attenzione alle spese pazze, non e’ il momento di spendere senza una certa linea, per un po’ fate attenzione al massimo vi farete un regalo con i soldi risparmiati piu’ avanti la giornata e’ buona

Leone Al momento siete stabili, sicuri e tranquilli ,potrebbero esserci complicazioni con il lavoro, o meglio piccole increspature che pero’ si risolveranno subito, basta non portare la cosa per le lunghe, la giornata e’ buona

Vergine state esplorando quello che provate in profondita’, e quello che emerge e’ che sotto la cenere, il fuoco brucia ancora, ovviamente si tiene a bada, ma c’e’, voi dovrete capire se e’ il caso o meno di dire quello che provate, magari arriva una buona sorpresa, la giornata e’ tranquilla

Bilancia avete vicino a voi la fortuna possono arrivare piccole soddisfazioni, piccole entrate extra, che comunque non guastano, e possono esserci notizie di qualcuno che da tempo non sentite, la giornata e’ tranquilla

Scorpione a volte essere troppi diretti e sinceri va benissimo altre un po’ di diplomazia non guasta, pare che dovreste usarla un po’ si rischia di ferire qualcuno involontariamente, contate prima di dire

Sagittario la saggezza unita all’intelligenza e alla buona volonta’ danno spallate a qualunque porta, ma un po’ di astuzia serve, tutto questo pacchetto puo’ tornare utile nel settore lavoro dove potete fare le stesse cose ma osservando anche quello che accade vicino a voi, ne trarrete insegnamento. La giornata e’ buona

Capricorno arrivano buone opportunita’ di lavoro, anzi piu’ opportunita’, forse se organizzati bene, non sara’ necessario scegliere si possono portare bene avanti ambedue, si c’e’ sacrificio ma anche riscontro, la giornata e’ buona

Acquario attenzione ad amicizie che parlano molto, ma fatti concreti pochi, se non ne fanno a breve vuol dire che creano uno squilibrio nella vostra vita, non potete sempre dare senza ricevere, la giornata e’ buona

Pesci qualche rapporto di amicizia potrebbe diventare altro, qualcuno ricevera’ una bella dichiarazione d’amore e di forte legame con voi, sembrerebbe diventare reciproca la cosa quindi potrebbero esserci belle sorprese per voi, la giornata e’ buona



Buona giornata a voi



🌹 Per consulenze potete contattarmi su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌹