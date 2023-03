Astrotarocchi 26 marzo 2023

-Ariete sul posto di lavoro prossimi giorni ci sara’ un po’ di confusione, ma voi inizierete qualcosa di nuovo e di piu’ interessante, lasciatevi la confusione alle spalle

-Toro arrivano notizie che rasserenano il cuore, e sono possibili ritorni ( nei prossimi giorni ) in ogni caso riprendono le comunicazioni

-Gemelli qualche battibecco a volte aggiusta le situazioni incerte, ma non e’ detto che basti un buon discorso fatto bene

-Cancro la famiglia per voi, e’ un punto fondamentale, avete bisogno del loro supporto, e sicuramente ne avrete, c’e’ una bella ripartenza e rinascita per voi abbiate fede

-Leone State seguendo qualcosa che non vi e’ chiaro, ma la farete la chiarezza e saprete esattamente che cosa vorrete, dovrete poi solo correre a prendervelo

-Vergine ci sono delle notizie ferme, ma state tranquille che presto si risolvera’ una questione che veramente e’ stata complicata e che vi ha preoccupato molto, il passo e’ brevve

-Bilancia arrivano buone notizie in cui, non speravate, a volte il destino cambia le carte in tavola proprio quando non ci pensi piu’. Cambieranno ancora e in meglio

-Scorpione si ripresenta qualcosa che proprio sopportate poco, ma sapete che questo vi portera’ a successo e fortuna, un sacrificio vale bene la pena sopportarlo

-Sagittario alcune scelte vi creano ansia ma sapete anche che alla fine nonostante la fatica arriverete a meta, poco importa se oggi siete ” costrette ” a fare qualcosa, se questo vi portera’ ad ottenere cio’ che volete. La strada intrapresa e’ quella giusta

-Capricorno Oggi gestite al meglio sia l’interiorita’, quindi emozioni, sentimenti e creativita’ usate tutto questo per migliorare al massimo voi stessi, e una giornata al top

-Acquario Oggi camminate senza sopportare molto lacci e condizionamenti, quindi siete liberi di nuotare come preferite, fate solo attenzione a non incappare in correnti che vi possono portare lontano dalla vostra meta

-Pesci Pesci malinconici e preoccupati uscite da questo stato di cose e reagite, e’ necessaria la vostra presenza per qualcuno a cui state mancando



Vi auguro una buona giornata