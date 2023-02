Astrotarocchi: 25 febbraio 2023

-Ariete situazioni di lavoro sembrano finalmente andare del verso giusto, settimana entrante qualcosa di nuovo arriva e anche di interessante da valutare

-Toro si mette da parte il cuore e c’e’ un cambiamento di direzione si pensa decisamente ad altro e per questa giornata rilassatevi un po’

-Gemelli si lasciano le cose che si conoscono per nuovi porti e nuove situazioni che comunque possono essere gratificanti e divertenti, il che non guasta mai

-Cancro ci si rapporta o con persone della famiglia o con qualcuno che a noi e’ molto caro, una giornata all’insegna della tranquillita’

-Leone qualche pensiero vi passa per la testa, cercate di rilassarvi e di pensare che le cose non vanno sempre in un verso quindi se e’ un momento giu’ ritornerete presto in alto e riprenderete il vostro cammino

-Vergine oggi vi dedicherete a gli affetti e alle cose quotidiane senza troppo sempre stare a pensare, possono esserci anche nuovi inizi di qualcosa, un attivita’ o un nuovo hobby

-Bilancia confusione e mancati riconoscimenti non vi fanno stare tranquilli, ma arriveranno come tutte le cose belle e brutte, passera’ questo momento e avrete anche la chiave per risolvere le questioni che vi stanno dando noia

-Scorpione la giornata scorre tranquilla e serena c’e’ solo qualche pensiero che passa e va, ma in ogni caso arrivano anche buone idee da mettere in campo

-Sagittario attenzione a qualcuno che e’ poco sincero fatelo uscire allo scoperto e liquidatelo senza troppi complimenti

-Capricorno avete la sensazione che qualche cosa si stia perdendo, in realta’ quando qualcosa va via, qualcos’altro arriva, se non va meglio lasciare andare e fare spazio al nuovo

-Acquario finalmente arriva per voi il cambio di direzione e si ricomincia a respirare e a vivere sereni, e’ ora di uscire dalla zona confort e di fare tutto quello che vi piace fare.

-Pesci e’ una giornata tranquilla da trascorrere in serenita’, per un giorno non pensate ai problemi, riposate la testa

