Astrotarocchi 25 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹

25 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete siete nella fase dove sperate ci sia per voi il successo ( piccoli o grandi non cambia ) ma nel contempo c’e’ anche la preoccupazione di non farcela, per ora siete ” rifugiate ” nel vostro sogno ma arriveranno occasioni favorevoli da cogliere al volo, vi porteranno a passo spedito al grande successo, dovete solo aspettare quest’opportunita’ che ci sara’

Toro all’improvviso arriva qualcosa che potrebbe essere di tipo economico o che riguarda comunque le entrare, che porta il successo e la realizzazione, sara’ comunque l’inizio di un periodo davvero buono, crescita costante, un ottimo lavoro e tanta prosperita’ e abbondanza, non succede in due giorni, sicuramente nell’arco dell’anno migliora molto, quindi non abbiate paura di cominciare qualcosa e andate avanti per la vostra strada

Gemelli arrivano notizie di un corteggiatore, potrebbe rivelarsi una notizia inaspettata, non ci pensate, ed e’ la fortuna proprio a pensarci, attenzione nel tempo puo’ diventare storia seria, fra un battibecco e l’altro ci saranno diverse riappacificazioni, turbolento ma seria la questione, tenetela d’occhio

Cancro qualcosa che farete, dei cambiamenti sicuramente, daranno noia a qualcuno e cerchera’ d’impedirvelo, in ogni caso ostacoli o no, voi riuscirete a superare tranquillamente la cosa e ad andare avanti, sara’ fastidioso, ma c’e’ il trionfo che vi aspetta, com’e’ giusto che sia. Quindi non badate a chi non c’e’ la fa a non intromettersi nella vita altrui e andate avanti

Leone siete vicine alla realizzazione di qualcosa, sembra a livello o personale, quindi famiglia, amore oppure vi sentite realizzati per qualcosa che avete fatto in passato e che ora porta la soluzione cosi tanto attesa, se cosi e’, care donne avete lavorato bene ed e’ giusto che vi sia riconosciuto, concedetevi un po’ di riposo

Vergine La confusione e un po’ sentire ostacolata la vostra tranquillita’ vi ha fatto mettere in campo l’ingegno e qualcuno accarezza l’idea di concretizzare un lavoro nuovo, esce fuori tutta la creativita’ di cui siete capaci, e non si esclude per il futuro una bella attivita’ fiorente, consigliatevi con un esperto

Bilancia la vostra sincerita’ a volte non viene compresa, forse non con tutti conviene essere cosi, senza filtri, nonostante questo e’ proprio questa vostra caratteristica a piacere ad altri, quindi scegliete con cura chi sa ascoltare le verita’ e chi no, i secondi non vi meritano, lasciateli andare

Scorpione attenzione all’astuzia di qualcuno che scrivera’ facendosi credere amico e pensandovi ingenui, cerca di capire alcune cose di voi, e di accordarsi per qualcosa, lasciate stare e andate oltre, non avete bisogno di questo ma di persone sincere, magari poche ma sincere, con le quali e’ come sentirsi a casa, queste vanno benissimo per voi

Sagittario durante uno spostamento potrebbe esserci un occasione fortunata e qualcosa che all’improvviso si sblocca, ci potranno essere anche piccole difficolta’ ma alla fine comunque realizzerete il vostro progetto, e sopra tutto tornate a sorridere e a gioire, il momento e’ d’oro

Capricorno prossimi giorni arrivano nuove conoscenze che vale la pena approfondire, se non saranno l’ideale per voi, magari diventeranno buoni amici, e comunque potrebbero esserci incontri e buone situazioni in arrivo

Acquario occhio alla gelosia, potrebbe venirvi in mente un tarlo, del tutto inesistente, e venirvi voglia di discutere, non fatelo, meglio rimanere ferme ad osservare, se il tarlo diventa realta’ parlatene, ma non lanciate accuse infondate

Pesci ci sono per voi spostamenti e cambiamenti di direzione che vi portano lontano da dove pensate, e a volte il destino fa strani scherzi, l’amore non avverte, passa travolge e si spera resta. Le prossime giornate sono buone per voi



Buona giornata