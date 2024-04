29 aprile”Giornata Mondiale della danza” a Fiumicino Masterclass gratuite di danza classica, moderna e Hip hop

Il 29 aprile, in occasione della “Giornata Mondiale della danza”, istituita per celebrare il ballo come forma d’arte universale e promuovere la sua diversità culturale, l’Amministrazione di Fiumicino offrirà agli allievi delle scuole di danza di tutto il territorio comunale, la possibilità di partecipare gratuitamente ad una mastercalss tenuta da docenti di fama nazionale, presso il Salsedine expo in Via della Scafa 146. A partire dalle 15 fino alle ore 19 si susseguiranno workshop di danza classica, moderna e hip hop dedicati sia ai principianti che ad allievi di livello intermedio/avanzato.

“Iniziative come questa nascono per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla danza come forma di espressione artistica e mezzo di comunicazione sociale. Uno strumento inclusivo, il ballo, che coinvolge persone di tutte le età e stimola il benessere psico fisico di adulti e bambini. Per questo abbiamo voluto dare la possibilità a tutti di partecipare ad una masterclass così prestigiosa in una giornata dedicata non solo agli amanti del ballo ma anche a chiunque voglia vivere questa esperienza per la prima volta – dichiara l’Assessore allo Sport ed alla cultura, Federica Poggio che sarà presente alla giornata “Fiumicino Danza” patrocinata dal Comune.

Per maggiori info contattare +39 340 886 4618