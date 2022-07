Astrotarocchi: 24 luglio 2022

-Ariete ci sono raduni con amici e parenti in qualche posto all’aperto almeno dovrebbero esserci in programma, ma potrebbe esserci un rinvio, nulla di grave ma la giornata potrebbe essere scombinata

-Toro Situazione economica in miglioramento e anche abbastanza stabile, un po’ pesante per riuscirci ma sicuramente non c’e’ nulla da temere

-Gemelli sono possibili battibecchi o qualcosa che si ripete ci si accorda con qualcuno per qualcosa di molto fiorente e redditizio quindi se non oggi, prossimi giorni andra’ molto bene chi ha attivita’ in proprio

-Cancro una superdose di energia per voi e un bel colpo di fortuna puo’ arrivare con la risoluzione di qualche preoccupazione che avevate in questo periodo, direi si apre un bel capitolo

-Leone c’e’ qualcosa che di nascosto vi turba un po’, ma e’ il caso di chiarire, se cosi fosse, con chi di dovere e rimettere apposto le cose senza trascinarle

-Vergine una delle tante porte che avete davanti si sta per sbloccare, sono in arrivo riconoscimenti, soddisfazioni, qualche parente o amico vi aiutera’ in qualche nuova impresa

-Bilancia Ci sono tagli netti che non possono essere ricuciti inutile guardare da quella parte riposate e rilassatevi prima di trovare nuovi equilibri

-Scorpione notizie per il cuore, quindi sentimentali in arrivo attenzione che chi vi cerca e’ una volpe che va a caccia, se non siete interessati a un rapporto mordi e fuggi stoppate sul nascere

-Sagittario lentamente vi state orientando verso porti sicuri per riprendere un po’ fiato, ne avete bisogno e soprattutto progettate

-Capricorno un ciclo si deve aprire non aspettate diversamente e’ la vita che vi ” costringe ” dolcemente a farlo

-Acquario attenzione a non creare voi stesse conflitti o ad essere aggressive, ci sono piccole noie che meno affrontate di petto meglio e’, voi saprete difendervi alla grande e sarete molto attente in ogni caso, avrete anche delle belle intuizioni e un po’ di introspezione per capire cosa migliorare non guastera’

-Pesci Forse, dovrete condurre trattative, stabilire relazioni con le persone utili. Tuttavia, vi è il rischio che, avendo il piacere dalle vostre mansioni di lavoro, comincerete a considerarli come proprio come un piacere in un modo leggero e spensierato

Buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...