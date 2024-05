Astrotarocchi 23 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

23 Maggio 2024 di Cristina Olmi



Ariete Vi state riprendendo ora da qualcosa di forte che ha segnato il vostro cammino, e state migliorando, la chiave per riuscire in quello che volete e’ proprio fare le cose con passione e sicuramente non solo le farete ma avrete anche successo

Toro arrivano notizie importanti che riportano la serenita’ e la pace in famiglia, forse e’ qualcosa che state aspettando da tempo, penso riguarda gestione soldi, o rimborsi, comunque la giornata scorre

Gemelli all’improvviso arriva qualcuno o qualcosa da sopportare, ma un’intuizione vi permettera’ di evitarvela e risolvete la pesantezza che diversamente dovreste sopportare, la giornata e’ buona

Cancro qualcuno o qualche segnale vi aiuteranno a dirigervi verso la strada giusta da percorrere e fareste bene a dare retta, la strada indicata e’ quella fortunata per voi, attenzione ai segnali che possono arrivare, la giornata e’ tranquilla

Leone a breve ci saranno notizie da parte di qualcuno amico che chiarisce una qualche questione con voi, forse scaverete a fondo per trovare una soluzione a qualcosa, ma non riguarda voi, probabile darete una mano all’altra persona, la giornata e’ buona

Vergine ci sono cose che pensate ma che non dite per paura di non riuscire, e’ bene cosi, ma attenzione a non aver paura tanto a tal punto da fermarvi, continuate a lavorare su questa cosa e andate oltre la paura, la giornata e’ buona

Bilancia il cuore e’ per qualcuno che a volte latita, ma se scavate a fondo ne capirete anche i motivi, voi siete delle sognatrici, ma non e’ questo il principe giusto, la verita’ e’ che dovete salvarvi da sole, e lo sapete gia’, traete le vostre conclusioni

Scorpione non dimenticate di divertirvi ogni tanto, ne avete davvero bisogno, recuperate il bambino che c’e’ dentro e giocateci un po’, c’e’ anche questo nella vita oltre che scavare e lavorare, la giornata e’ buona

Sagittario arriva la chiusura definitiva di qualcosa e si hanno finalmente le idee chiare, ora potete spiccare il volo verso nuove mete e nuove sfide, ma a voi non fanno paura, la giornata e’ buona

Capricorno e’ ora di spaziare un po’ con la fantasia per riuscire a vedere oltre il confine che conoscete voi, andare oltre vuol dire cercare di migliorare voi e la vostra situazione, e ritrovare la serenita’, arrivano notizie importanti

Acquario ci sono per voi ottime notizie penso riguardo un entrata extra, un compenso che non aspettate, e un corteggiatore che si fara’ sentire molto assiduamente, sembra essere interessante, ma andate caute

Pesci la giornata e’ un po’ faticosa ma buona ci sono ottimi risultati per voi e sopratutto qualche soddisfazione comincia ad arrivare, tenete duro



