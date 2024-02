Astrotarocchi 23 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹23 Febbraio 2024 di Cristina Olmi🌹



Ariete ci saranno discussioni chiarificatrici, nel quale qualcuno vi ha creato problemi, c’e’ stata molta confusione, ma all’improvviso si e’ fermata ed ora e’ il momento in cui si chiarisce e chi deve si scusera’ con voi, potrebbe essere un amicizia, una conoscenza, in ogni caso si mette a posto. Il consiglio e’ quello di allontanarvene comunque.

Toro arriva una proposta che sembra allettante ma non e’ proprio il caso di firmare, nasconde delle insidie, anche se fosse il vostro migliore amico, prima di firmare fatelo leggere a qualcuno esperto, e attenzione a non credere alle promesse al vento, e’ il momento del credo solo se vedo, la giornata e’ tranquilla

Gemelli siete in attesa di qualche bella novita’, e della fortuna che inizia a girare, ci potra’ essere un incontro con qualcuno, ma non andra’ proprio come pensate, e comunque per qualcosa d’interessante un po’ su tutti i settori arrivera’ un po’ piu’ avanti, per ora riposate e fate le cose di sempre, c’arriverete in un battibaleno

e tutto cambiera’ colore

Cancro vi sono chiarimenti in vista per chi ha argomenti in sospeso, diminuisce l’affetto verso questa persona, ma quando il compito di ognuno di noi e’ finito, e’ normale anche lasciare andare e questo potrebbe essere uno di quei casi

Leone tenete a bada la gelosia, e’ il momento di rimanere concentrati piu’ che su se stessi, sui propri obiettivi, non perche’ fate altro la persona a cui pensate, fa altro, semplicemente vi lascia lo spazio per realizzare la vostra idea che per altro funzionera’ molto bene, giornata

Vergine qualche desiderio a cui voi tenevate molto si e’ bloccato, attenzione a non impuntarvi su qualcosa che non e’ il momento che accada, se avrete pazienza arriva il momento della realizzazione, forzare la mano vuol dire rischiare troppo e veder fallire il progetto

Bilancia la costanza e la pazienza viene premiata nel tempo, anche se dei cambiamenti sono stati dolorosi c’e’ la risoluzione, occorre pazienza e arriva il successo in quello che sperate, la giornata scorre comunque tranquilla

Scorpione e’ in arrivo per voi una bella relazione stabile e tranquilla che andra’ avanti nel tempo, ci saranno sentimenti e molta passione, e arrivano ottime notizie sul fronte lavorativo, con ottime proposte che non si possono proprio rifiutare, e’ un buon momento quello che sta per arrivare sfruttatelo come meglio potete

Sagittario il fuoco arde e voi scalpitate un po’ ma le cose migliori si fanno sempre attendere, all’improvviso deciderete qualcosa che vi riportera’ in sella dopo un periodo molto duro, ma altrettanto lo siete voi, e se non mollate a breve le cose cambieranno e in meglio e’ solo il momento di organizzarvi meglio e tutto tornera’ al suo posto, la giornata e’ proprio di organizzazione anche un po’ interiore vostra

Capricorno le scelte che farete ora sono di quelle che durano per sempre, senza fronzoli ne’ cose in piu’ non necessarie, e fate bene a viaggiare leggeri, la testa ha bisogno si di riflettere ma anche di volare e alto, ed e’ questo un po’ oggi che farete, progetti che nel tempo avranno basi solide

Acquario la giornata e’ un po’ di alti e bassi vorreste fare e fare ma la stanchezza si fa sentire, quindi a tratti volate, a tratti planate e comunque a livello di pensiero state pensando a come cambiare le cose, tanto farete e direte che le cambierete sul serio, per ora riposate

Pesci il mondo delle emozioni e’ un po’ in subbuglio, ma tranquilli che piano piano ogni cosa si sistema, e’ stato un terremoto ultimamente ma siete gia’ in ricostruzione e non avete nulla da temere, la tenacia con la fantasia sono un matrimonio perfetto in alcuni periodi, questo e’ uno di quelli, continuate cosi



Buona giornata

Per consulenze piu’ approfondite potete contattarmi su WhatsApp o su messanger