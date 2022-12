Astrotarocchi 3 Dicembre 2022

🍁Ariete ci sono progetti che avete in mente che presentano delle difficolta’, grazie all’aiuto di qualcuno, forse un prestito, qualcosa cosi, riuscirete non solo a realizzare quello che volete ma avra’ anche molta fortuna e sostanziose entrate di denaro, per chi non ha questo tipo di progetto, c’e’ l’idea o di trasferirsi o si aspetta un miglioramento generale che sicuramente arrivera’ con l’entrata dell’anno nuovo

🍁Toro aspettate un chiarimento che non arriva per vari motivi , anche a causa di alcune leggerezze commesse da altri, dovete tranquillizzarvi, che il charimento ci sara’ e capirete la buona fede, arrivano notizie per accordi, il lavoro, in generale ha un buon miglioramento

🍁Gemelli arrivano sorprese che pero’ non vi convinceranno, cercherete di capire meglio da che parte arriva l’imbroglio, in realta’ non c’e’ nessun inganno, esistono ancora persone gentili e di cuore che fanno cose disinteressate, accettate tranquillamente

🍁Cancro c’e’ da una parte la speranza che la persona del vostro cuore faccia qualcosa di concreto, quando non lo fa state malissimo, e vi passa per la testa di tutto, in realta’ avendo una vita tutti, puo’ avere delle complicazioni, ma questo non significa che non tenga a voi. Ci sara’ una sorpresa che vi fara’ molto piacere. Provate a godere dei piccoli momenti di gioia

🍁Leone per voi arrivano belle soddisfazioni da piu’ fronti e all’improvviso arriva stabilita’ gratificazioni e il successo per cui avete tanto faticato e lavorato, giornata in cui sara’ possibile riposare e fareste bene siete stanche

🍁Vergine prenderete accordi con la persona del cuore ma le notizie che aspettate possono tardare attenzione a non avere battibecchi che possono andare troppo oltre si rischia di dire cose che non si pensano sul serio

🍁Bilancia siete stabili e solidi sulla vostra posizione, ma anche un eccesso si stabilita’ puo’ portare a pesantezza e noia, cercate in qualche modo d’interrompere questa monotonia, basta anche fare per una volta una cosa diversa e tutto si alleggerisce

🍁Scorpione se c’e’ un problema di finanze o qualunque problema sicuramente lo risolvete entro qualche mese, c’e’ da studiare una soluzione ma qualcosa sblocchera’ questa situazione e si risolve, forse serve una persona esperta

🍁Sagittario c’e’ qualcosa che voi vorreste far saltare in aria pur di smuovere ma siete impotenti, si tratta di qualcuno con cui avete avuto un bel rapporto ma al momento e’ bloccato, lasciate per ora stare, quando sara’ il momento si muovera’ e si risolvera’

🍁Capricorno arrivano notizie che qualche ostacolo lo mettono ma e’ di breve durata potrete poi riprendere le vostre attivita’ senza nessun problema

🍁Acquario ritorno chiaro e tondo di qualcuno a cui tenete molto ma soprattutto qualcuno con cui siete sessualmente e spiritualmente molto affini si risolvono delle beghe con molta agitazione ma di quella buona divertente e che e’ il preludio alla serenita’ quindi ” agitatevi pure tranquillamente “

🍁Pesci la giornata e’ ottima come energie approfittate per fare le cose piu’ pesanti cosi da non doverci piu’ tornare sopra, le soluzioni arriveranno una dietro l’altra, per eventuali problemi, nell’arco della giornata



🍁Buona giornata 🍁

