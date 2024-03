Astrotarocchi 22 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 22 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arriva all’improvviso la chiarezza, e potrebbe essere un chiarimento fastidioso, ma necessario per riportare tutto alla stabilita’, ci vorra’ qualche tempo, ma tornate alla vostra tranquillita’, la giornata scorre tranquilla

Toro dovrete ulteriormente ricercare qualcosa, occorre un po’ d’astuzia ma ce la fate, avrete l’appoggio di qualcuno che tiene molto a voi, qualche perdita ci sara’, ma in realta’ non perdete nulla, anzi si le zavorre di cui non si ha necessita’, la giornata e’ tranquilla

Gemelli ci saranno belle soddisfazioni in arrivo e una fase di grande chiarezza nella vostra vita, ancora c’e’ un po’ di confusione che schiarira’ nei prossimi giorni, la giornata e’ buona

Cancro quello che fate, lo fate bene e con passione, ma la vita comunque alla prova ci mette sempre, se il momento e’ difficile, non abbiate timore e’ solo una sfida da superare e ce la farete molto bene, cercate di guardare oltre e c’arriverete in un battibaleno

Leone cambiamenti che tanto desiderate avverranno piuttosto rapidamente, e questo qualche momento di agitazione ve lo creano, evitate di pensarci continuamente, sviate la mente con cose piacevoli e quando meno ve l’aspettate l’avrete fatto in tutta calma e serenita’, la giornata e’ tranquilla

Vergine nuovi inizi si sono avviati per voi, sono in arrivo per voi notizie molto positive l’avvio come gia’ detto precedentemente sarebbe stato migliore di quello che stavate lasciando e cosi si sta per presentare, la giornata e’ buona

Bilancia le tensioni stanno per essere superate e a vostro favore, nel frattempo siete stati previdenti, ma ora potete rilassarvi, le cose piano piano si stanno sistemando, vi verranno fatte delle confidenze

Scorpione qualcosa che volevate fare e’ stato fermato, le risposte al perche’ le avete nel cuore, e le avrete confermate da delle notizie, gli obiettivi si raggiungeranno lentamente, ma li raggiungerete, la giornata e’ buona

Sagittario siete rimasti positivi talmente tanto da non ricordare nemmeno quando avete cominciato ad esserlo, e avete fatto bene, avete scelto la via piu’ fortunata che non manca molto dia i suoi frutti, quindi continuate a crederci che ci siete quasi, la giornata e’ positiva

Capricorno sulle montagne avete saputo volarci sopra, e siete atterrati direttamente sulla soluzione ai vostri problemi, o almeno in parte di essi, a volte l’agilita’ mentale e’ preferibile alla testardaggine e c’e’ anche chi sostiene i vostri progetti, meglio di cosi…la giornata e’ buona

Acquario i cambiamenti di direzione, anche nelle idee in questo momento sono molto favoriti e destinati al successo, i traguardi verranno presto raggiunti quindi ancora un po’ di pazienza e c’arriverete a passo spedito la giornata e’ tranquilla

Pesci arrivano notizie di qualcuno che a voi e’ molto caro e sono positive, alcune cose non chiare, verranno messe alla luce del sole quindi si capira’ chi ha ragione e chi no, la giornata procede tranquilla



Buona giornata ❤

