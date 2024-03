L’attività dei cartomanti tra detrattori e sostenitori

L’essere umano per sua natura non tollera di rimanere ancorato ai dubbi che la ragione non riesce in breve tempo a sciogliere e in queste circostanze talvolta tenta di accedere alla verità delle cose attraverso l’utilizzo di strumenti interpretativi discutibili. Non poche sono le persone che ad esempio si avvicinano alla lettura dei tarocchi con la finalità di spiegare eventi del presente e prevederne gli effetti futuri. In questo contesto ai cartomanti è affidato il compito di individuare nella simbologia delle carte validi suggerimenti per rispondere agli interrogativi che il cliente propone. E’ evidente che la credibilità dei responsi derivanti da tale prassi può essere esclusivamente accettata da coloro che o per disperazione o per profonda convinzione reputano questo antico mestiere capace di restituire una illuminante interpretazione della realtà. Ci si trova dunque di fronte a individui che ritengono sensato ipotizzare che è impossibile essere artefici del proprio destino dal momento che la vita viene governata da forze ignote i cui effetti negativi possono essere identificati e successivamente arrestati soltanto per mezzo di una puntuale lettura delle carte. Chi invece risulta fedelmente legato alla consapevolezza che solo la ragione sia in grado di offrire attendibili pareri su ogni aspetto della vita, rifiuta di accogliere l’idea che i consulti di cartomanzia rappresentino un’affidabile chiave di lettura del reale. I contrasti tra queste due posizioni per così dire ideologiche che emergono non di rado da dibattiti pubblici segnalano che a dividerle è una distanza che non fornisce alcun punto di incontro. Antitetiche e quindi animate da certezze che provengono da fonti interpretative opposte, tali concezioni del mondo provocano indiscutibilmente diatribe insanabili che spesso si traducono in risse mediatiche. I consulti di cartomanzia, presentati dagli operatori esoterici come vie conoscitive che assicurano la soluzione di problemi amorosi, vengono inevitabilmente contrastati da quella categoria di soggetti che attribuisce ai lumi della ragione la nobile missione di capire ogni vicenda umana.

Il successo della lettura dei tarocchi nell’epoca contemporanea

Le formidabili scoperte scientifiche e le inarrestabili invenzioni tecnologiche alle quali ogni giorno si assiste con piacevole stupore avrebbero dovuto infondere nella gente la coscienza della indubitabile necessità di comprendere ogni accadimento attraverso il ricorso alla ragione. Tuttavia la presenza di un giro di affari miliardario che ruota attorno all’attività dei cartomanti induce invece a pensare che molti individui non rinunciano all’opportunità di cogliere nei tarocchi soluzioni immediate ai problemi che affliggono il loro quotidiano. Perlopiù stressati dalla presumibile fine della loro storia d’amore, i clienti degli operatori esoterici dialogano coi professionisti dell’arte della previsione allo scopo di recuperare una solida unione col proprio partner. Il desiderio di svelare i motivi per i quali il coniuge o l’amante mostra un uno spiacevole distacco emotivo stimola chi intende preservare il rapporto di coppia ad interpellare con frequenza il cartomante di fiducia. La determinazione a scoprire un tradimento, a intuire un disagio esistenziale del coniuge o addirittura una sua definitiva indifferenza verso la relazione in corso costituiscono la materia scottante su cui il cliente attende di ascoltare le osservazioni degli operatori esoterici. Le conclusioni alle quali giunge il professionista lo proiettano verso una condotta che risulta ideale per eliminare ogni ostacolo che funge da impedimento per l’affermazione di una rinnovata tranquillità familiare. La durata delle sedute esoteriche è variabile e pertanto essa si misura sulla base della complessità della vicenda raccontata dal cliente. Se si vuole scartare l’ipotesi promossa dai detrattori per la quale l’aumento del numero delle letture dei tarocchi dipende soltanto dalla segreta intenzione dei cartomanti di acquisire maggiore guadagno, occorre concludere che l’approdo alla verità segue nel mondo esoterico tempistiche legate alle difficoltà presentate dal caso.

Proliferano aziende destinate a proporre una cartomanzia telefonica

Gli operatori esoterici che in passato accoglievano nei loro uffici i clienti, oggi sono perlopiù riuniti in team aziendali che forniscono a qualsiasi ora del giorno un’interpretazione al telefono dei tarocchi. Investendo molto denaro nel pubblicizzare siti web destinati a far conoscere cartomanti serie e professionali tali imprese rientrano in un mercato di nicchia che tuttavia genera elevati introiti senza essere mai toccato da eventuali recessioni. L’inclinazione a ricorrere all’universo esoterico ogniqualvolta si vive una drammatica situazione sentimentale, appartiene dunque a innumerevoli persone che si rifugiano nelle opinioni di un cartomante con assoluta partecipazione emotiva. Le società che offrono servizi esoterici popolano il web tentando di acquisire una visibilità mediatica tale da renderle leader in questo singolare settore.

