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Astrotarocchi 22 maggio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
Lettura di 2 minuti
Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI Venerdi 22 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ ARIETE
Amore: Giornata ideale per chiarire un malinteso. Parlare col cuore in mano accorcerà ogni distanza.

Lavoro: Sii prudente con le spese impulsive. Concentrati sui progetti a lungo termine.

Il consiglio delle carte: Mantieni la calma e muoviti con strategia.

♉ TORO
Amore: C’è una bellissima aria di complicità. Se sei single, un incontro inaspettato potrebbe farti battere il cuore.

Lavoro: La tua costanza viene finalmente premiata. In arrivo risposte positive o una piccola entrata.

Il consiglio delle carte: Accogli la stabilità e goditi il momento.

♊ GEMELLI
Amore: Un po’ di stanchezza potrebbe renderti nervoso. Evita i battibecchi inutili con chi ami.

Lavoro: Le idee non ti mancano, ma seleziona le priorità per non disperdere troppa energia.

Il consiglio delle carte: Taglia via i pensieri superflui e ritrova il focus.

♋ CANCRO
Amore: Sentimenti profondi e grande intuito. Ascolta quella vocina interiore che non sbaglia mai.

Lavoro: Una situazione che sembrava bloccata inizia finalmente a muoversi. Sii fiducioso.

Il consiglio delle carte: Le stelle proteggono i tuoi desideri più sinceri.

♌ LEONE
Amore: Orgoglio da mettere da parte. Un piccolo gesto di dolcezza farà miracoli nel partner.

Lavoro: Sei al centro dell’attenzione e la tua autorevolezza si fa sentire. Avanza a testa alta.

Il consiglio delle carte: Usa la tua forza per proteggere ciò che conta davvero.

♍ VERGINE
Amore: Aria di rinnovamento. È il momento di lasciar andare i vecchi schemi e aprirsi al nuovo.

Lavoro: Precisione e determinazione ti porteranno a risolvere un problema noioso. Ottimi affari.

Il consiglio delle carte: Fai spazio alla bellezza e alleggerisci il carico.

♎ BILANCIA
Amore: Cerca l’armonia tra le mura di casa. Una serata tranquilla è proprio quello che ti ci vuole.

Lavoro: In arrivo comunicazioni importanti o messaggi scritti che stavi aspettando da tempo.

Il consiglio delle carte: Prenditi cura del tuo equilibrio interiore.

♏ SCORPIONE
Amore: Passione e intensità alle stelle, ma attento a non scivolare in inutili gelosie o sospetti.

Lavoro: Qualcuno potrebbe tentare di fare il furbo nell’ombra. Tieni gli occhi bene aperti.

Il consiglio delle carte: Usa l’astuzia e non svelare subito i tuoi piani.

♐ SAGITTARIO
Amore: Splendide novità in viaggio per te. Apriti ai contatti e alle nuove conoscenze con ottimismo.

Lavoro: Un colpo di fortuna o un’opportunità improvvisa rimetterà in moto i tuoi progetti finanziari.

Il consiglio delle carte: Il vento sta girando a tuo favore, spiegati le vele!

♑ CAPRICORNO
Amore: Un legame solido ti darà tutta la sicurezza di cui hai bisogno. Ti senti protetto e amato.

Lavoro: Giornata di grande concretezza materiale. Gli investimenti fatti con criterio mettono radici.

Il consiglio delle carte: Sei nel tuo porto sicuro, agisci con fermezza.

♒ ACQUARIO
Amore: Desiderio di libertà e leggerezza. Condividi i tuoi sogni con chi ami senza paura del giudizio.

Lavoro: Un cambiamento improvviso di programma si rivelerà molto più fortunato del previsto.

Il consiglio delle carte: Sii flessibile, il destino sa dove guidarti.

♓ PESCI
Amore: Una grande dolcezza avvolge la tua giornata. I cuori solitari avvertiranno una forte sintonia emotiva.

Lavoro: Sblocchi economici in arrivo. L’abbondanza torna a fluire e l’ansia si dissolve.

Il consiglio delle carte: Seppellisci le vecchie paure e apriti al successo.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
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