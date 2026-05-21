Astrotarocchi 22 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Venerdi 22 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
♈ ARIETE
Amore: Giornata ideale per chiarire un malinteso. Parlare col cuore in mano accorcerà ogni distanza.
Lavoro: Sii prudente con le spese impulsive. Concentrati sui progetti a lungo termine.
Il consiglio delle carte: Mantieni la calma e muoviti con strategia.
♉ TORO
Amore: C’è una bellissima aria di complicità. Se sei single, un incontro inaspettato potrebbe farti battere il cuore.
Lavoro: La tua costanza viene finalmente premiata. In arrivo risposte positive o una piccola entrata.
Il consiglio delle carte: Accogli la stabilità e goditi il momento.
♊ GEMELLI
Amore: Un po’ di stanchezza potrebbe renderti nervoso. Evita i battibecchi inutili con chi ami.
Lavoro: Le idee non ti mancano, ma seleziona le priorità per non disperdere troppa energia.
Il consiglio delle carte: Taglia via i pensieri superflui e ritrova il focus.
♋ CANCRO
Amore: Sentimenti profondi e grande intuito. Ascolta quella vocina interiore che non sbaglia mai.
Lavoro: Una situazione che sembrava bloccata inizia finalmente a muoversi. Sii fiducioso.
Il consiglio delle carte: Le stelle proteggono i tuoi desideri più sinceri.
♌ LEONE
Amore: Orgoglio da mettere da parte. Un piccolo gesto di dolcezza farà miracoli nel partner.
Lavoro: Sei al centro dell’attenzione e la tua autorevolezza si fa sentire. Avanza a testa alta.
Il consiglio delle carte: Usa la tua forza per proteggere ciò che conta davvero.
♍ VERGINE
Amore: Aria di rinnovamento. È il momento di lasciar andare i vecchi schemi e aprirsi al nuovo.
Lavoro: Precisione e determinazione ti porteranno a risolvere un problema noioso. Ottimi affari.
Il consiglio delle carte: Fai spazio alla bellezza e alleggerisci il carico.
♎ BILANCIA
Amore: Cerca l’armonia tra le mura di casa. Una serata tranquilla è proprio quello che ti ci vuole.
Lavoro: In arrivo comunicazioni importanti o messaggi scritti che stavi aspettando da tempo.
Il consiglio delle carte: Prenditi cura del tuo equilibrio interiore.
♏ SCORPIONE
Amore: Passione e intensità alle stelle, ma attento a non scivolare in inutili gelosie o sospetti.
Lavoro: Qualcuno potrebbe tentare di fare il furbo nell’ombra. Tieni gli occhi bene aperti.
Il consiglio delle carte: Usa l’astuzia e non svelare subito i tuoi piani.
♐ SAGITTARIO
Amore: Splendide novità in viaggio per te. Apriti ai contatti e alle nuove conoscenze con ottimismo.
Lavoro: Un colpo di fortuna o un’opportunità improvvisa rimetterà in moto i tuoi progetti finanziari.
Il consiglio delle carte: Il vento sta girando a tuo favore, spiegati le vele!
♑ CAPRICORNO
Amore: Un legame solido ti darà tutta la sicurezza di cui hai bisogno. Ti senti protetto e amato.
Lavoro: Giornata di grande concretezza materiale. Gli investimenti fatti con criterio mettono radici.
Il consiglio delle carte: Sei nel tuo porto sicuro, agisci con fermezza.
♒ ACQUARIO
Amore: Desiderio di libertà e leggerezza. Condividi i tuoi sogni con chi ami senza paura del giudizio.
Lavoro: Un cambiamento improvviso di programma si rivelerà molto più fortunato del previsto.
Il consiglio delle carte: Sii flessibile, il destino sa dove guidarti.
♓ PESCI
Amore: Una grande dolcezza avvolge la tua giornata. I cuori solitari avvertiranno una forte sintonia emotiva.
Lavoro: Sblocchi economici in arrivo. L’abbondanza torna a fluire e l’ansia si dissolve.
Il consiglio delle carte: Seppellisci le vecchie paure e apriti al successo.
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