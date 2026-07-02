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Mondiali, oggi Spagna-Austria ai sedicesimi – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
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(Adnkronos) – La Spagna di Lamine Yamal e Nico Williams torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, le Furie Rosse sfidano l’Austria del ct Ralf Rangnick nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Spagna-Austria? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Rai 1, ma visibile anche su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su RaiPlay e sull’app di Dazn. 

Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Croazia e Portogallo (in campo stanotte, all’una ora italiana).  

 

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