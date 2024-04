Astrotarocchi 18 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 18 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete Per voi arieti riuscirete a raggiungere una meta attraverso la mano di una persona amica, e inoltre ci sara’ un intuizione importante che puo’ far scaturire anche un accordo che sara’ conveniente per voi e la controparte, la giornata e’ movimentata

Toro c’e’ un po’ di confusione ma con la calma riuscirete a rimettere in fila le cose, e quindi a rimettere in ordine, un po’ di stanchezza si fa sentire, ma e’ normale pure che nonostante tutto debba essere come dite voi, a volte accade esattamente il contrario. La giornata e’ un po’ caotica ma alla fine farete tutto

Gemelli la giornata e’ tranquilla, possono esserci spostamenti per questioni pratiche, arrivano notizie inerenti a questioni economiche che o si sono sistemate o manca poco che si sistemino, insomma una giornata di ordinaria amministrazione

Cancro qualcuno vi pensa impegnate nel fare qualcosa di nuovo, e in effetti per molte persone potrebbe essere cosi, state navigando per nuovi mari, dove camminate un passetto alla volta, cercando di fare il meglio che potete, l’energia e’ buonissima approfittate per fare qualcosa che avete in mente, cosi il pensiero di qualcun’altro per voi puo’ trasformarsi in un ottima occasione. Iniziate

Leone la saggezza e la capacita’ di mediare in questo momento aiuteranno qualche situazione in stallo, e la porterete direttamente a realizzazione, non vi mancano le capacita’ e l’intuizione giusta, con la buona pace di chi si rivolge a voi per una mano, la giornata e’ impegnativa ma dara’ ottimi risultati

Vergine occhio ai gesti che sono troppo impulsivi e poco ragionati, possono portare a degli errori poi faticosi da rimettere a posto, d’accordo che amate le sfide, ma non e’ il caso in questi giorni di mettere troppa carne sul fuoco

Bilancia nuovi piani, nuove idee, sono nell’aria, state solo cercando di capire come fare e fra questo e fare, passera’ poco tempo, non c’e’ piu’ la voglia di aspettare e capire, sara’ proprio l’azione a stupire voi stessi, la giornata e’ buona per voi

Scorpione l’originalita’ e’ un po’ il vostro forte, e in questo momento la creativita’ fa davvero fatica a stare ferma, non fermatela e usatela per come ritenete giusto agire, tenetevi lontano da chi non comprende chi siete veramente e quello che valete, la giornata e’ buona

Sagittario dire quello che si pensa in maniera troppo diretta a volte non produce l’effetto desiderato, ma anzi va al contrario, lo dovete dire il vostro pensiero, ma in maniera un po’ piu’ soft otterrete l’ascolto e l’immediata attenzione che e’ esattamente quello che volete, insomma usate lo zucchero

Capricorno alti e bassi nelle questioni, se sono in stallo e’ possibile si sblocchino, probabile settore sentimentale, e per chi non ha questo problema facile che migliori in quel settore, l’Universo e’ in moto, potrebbe arrivare quello che chiedete

Acquario siete indecisi su quale cosa far cadere la vostra scelta, dovete fare attenzione che in mezzo a varie possibilita’ non ci sia qualcosa che ” sembra ” interessante ma che non lo e’, anzi e’ solo un’illusione, quindi scegliete bene prima di fare qualunque cosa. La giornata e’ di riflessione

Pesci arrivano notizie, incontri con persone che non vedete da tempo, arrivano telefonate improvvise ma davvero con ottime notizie che risolvono e risollevano il morale e di tanto, si fa chiarezza e finalmente si comprendera’ che strada prendere

