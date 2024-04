Ue, Arbia (Iniziativa 9 Maggio): “Allargamento positivo in ottica pace e democrazia”

“A meno di due mesi dalle elezioni europee del prossimo giugno, il dibattito mediatico è tornato ad incentrarsi sull’Unione Europea e, in particolare, sulla possibilità che la prossima Commissione europea possa dedicare ancora più attenzione all’allargamento. Un processo delicato, complesso ma importante, a nostro giudizio, visto e considerato che a livello generale potrebbe portare numerosi vantaggi alla Ue: dall’incremento della stabilità politica alla maggiore libertà dei cittadini di vivere, studiare o lavorare all’interno dell’Unione, oltre alla eventuale crescita degli scambi commerciali tramite l’accesso al mercato unico. Insomma l’opportunità di aprire alla adesione di nuovi Stato Membri racchiude enormi potenzialità ma questo avrà maggiori aspettative di realizzazione se ad entrare nella Ue saranno quelle nazioni che davvero hanno operato e continuano ad operare tutt’oggi con concretezza e dedizione per la valorizzazione della pace e della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Solo così potremmo avere una Europa più forte, che non sia semplicemente un vaso di cristallo tra superpotenze globali”.

Così, in una nota stampa, il portavoce nazionale di “Iniziativa 9 Maggio – Dare Radici all’Europa”, Attilio Arbia.