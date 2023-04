🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

17 Aprile 2023 di Cristina Olmi



đź”®Ariete occorre una strategia migliore per migliorare un po’ tutte le situazioni e ognuno ha le sue competenze, forse e’ il caso di rivolgersi a chi di esperienza in quel particolare settore ce l’ha

đź”®Toro le notizie che aspettate continuano ad essere ferme e lo saranno ancora un po’, nel frattempo lavorate voi stesse sui cambi di direzione da fare non aspettate tempo, se sara’ vostra una situazione, nessuno ve la togliera’

đź”®Gemelli Un nuovo inizio vi portera’ a nuove soddisfazioni molta fortuna e tanta energia molto positiva, quindi non temete di non farcela, ce la farete eccome

đź”®Cancro state spostando la vostra attenzione verso altro e c’e’ una porta che si aprira’ ma avete troppa paura di sbagliare, non preoccupatevi e scegliete quello che per voi e’ il meglio, sceglierete bene

đź”®Leone parlerete chiaro con qualcuno, e chiarirete anche cose accadute e che non sono mai state spiegate, la controparte un po’ di confusione la provera’, ma andra’ comunque bene e vale la pena farla questa cosa

đź”®Vergine siete un po’ in balia delle onde e sopratutto veramente siete stanche di sopportare, purtroppo siete voi a dover limare e tagliare tanto da stare meglio e in pace con voi stesse, quindi agite

đź”®Bilancia ci sono ritorni e soluzioni a una questione sospesa dove finalmente capirete che cosa fare o non fare, si potrebbero risolvere anche questioni economiche nell’arco di breve tempo

đź”®Scorpione state pianificando un antico progetto che avevate in mente e lo state curando nei minimi dettagli, a breve potra’ sicuramente partire alla grande

đź”®Sagittario la scelta e’ quella di mantenere la calma e la serenita’ piu’ a lungo possibile ed e’ quello che continuate a fare e che riuscirete a mantenere, fate bene

đź”®Capricorno continuano ad essere bloccate alcune cose ma state continuando a vivere e bene, e fate la cosa migliore che si possa fare in certi casi, si vive poi se accade bene, senno’ siete comunque andati avanti

đź”®Acquario una giornata davvero bella per voi, pensate ai vostri affetti e il sorriso vi torna sulle labbra, quando c’e’ l’amore c’e’ tutto

đź”®Pesci si fa chiarezza su una questione molto complicata e tanta ansia, troppa che non si riesce a contenere c’e’ ancora qualcosa che si dovra’ chiarire ma le cose andranno bene



🔮🔮🔮🔮Buona giornata 🔮🔮🔮